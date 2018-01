Euronext Brussel - Bel20 lager, Ablynx vijfde hoger

Overnameprooi Ablynx beleeft een topdag op de Brusselse beurs. De Bel20 verliest licht terrein zoals de meeste andere Europese indexen.

De Bel20 startte licht hoger, maar verliest rond 11 uur 0,1 procent tot 4.158 punten. Ook de andere Europese aandelen laten 0,1 procent liggen.

Het zijn vooral zwaargewichten AB InBev (-0,7%, 91,90 euro), Engie (-0,5%, 13,93 euro) en KBC (-0,2%, 77,62 euro) die op de Brusselse sterindex wegen. In de slipstream van Sanofi's bod op Ablynx wint Galapagos 1,4 procent tot 95,70 euro.



Op de brede markt steekt Ablynx er met kop en schouders bovenuit. Het biotechbedrijf schiet 21,3 procent hoger tot 45,02 euro. Beleggers verwachten voorlopig dus geen hoger bod op Ablynx. Sanofi biedt 45 euro per aandeel of 3,9 miljard euro in cash.

De analisten van KBC Securities herinneren er aan dat Ablynx vorig jaar een strategische samenwerking startte met Sanofi inzake immuungemedieerde onstekingsziektes. De twee kennen mekaar dus goed. Het beurshuis besluit dat Ablynx met de Franse overname zijn R&D-projecten kan versnellen en het commerciële potentieel maximaal kan aanboren. Het koopadvies wordt bevestigd.

Ook het beursblad Mister Market is tevreden met het bod. 'In tegenstelling tot dat van Novo Nordisk houdt dit wel degelijk rekeing met het rijke potentieel van Ablynx' pijplijn aan mogelijke medicijnen, met name het vergevorderde unieke middel tegen de bloedziekte TTP, Caplacizumab.' En verder: 'In de schoot van Sanofi krijgt Ablynx een gewelde opportuniteit om de commerciële reikwijdte van zijn mogelijke middelen te vergroten.'

Mister Market verkoopt een deel van zijn Ablynx-aandelen omdat zijn verkooplimiet van 38,2 euro bij de slotbel zal overschreden zijn. De rest van de aandelen blijven in portefeuille om eventueel te genieten van een hoger bod.

Nog in de hoogste regionen gaan de andere biotechaandelen hoger in de slipstream van Ablynx. Beleggers speculeren al op het volgende overnamebod. Argen-X schiet 5,8 procent hoger, Mithra wint 8 procent, ASIT Biotech schrijft 7 procent bij en Curetis gaat 3,7 procent hoger.

Zinkverwerker Nyrstar trekt 3,1 procent aan tot 6,84 euro. De zinkprijs bereikte het hoogste peil in tien jaar. Het metaal steeg op de Londense metaalbeurs (LME) met ruim 3 procent tot zo'n 3.584 dollar per ton, het hoogste peil sinds juli 2007. Aanleiding zijn de slinkende voorraden als gevolg van sluitingen van grote mijnen en milieuhervormingen die de uitvoer vanuit China hebben afgeremd.

KBC Securities-analist Guy Sips verlaagt zijn advies voor Kinepolis (-0,7%, 60,40 euro) van 'kopen' naar 'opbouwen'. Door de sterke koersprestatie is het opwaarts potentieel ten opzichte van het koersdoel van 63 euro - dat gehandhaafd wordt - ondertussen grotendeels verdampt, zegt Sips.

De adviesverlaging doet niets af van Sips' optimisme over de cinemagroep. 'Met de recente overname van Landmark Cinemas krijgt Kinepolis een unieke kans om de activiteiten uit te breiden op een continent dat nieuwe opportuniteiten biedt.' Sips verwacht dat de groep met zijn solide kasstromen middelgrote overnames blijft nastreven. De analist herinnert er voorts aan dat Kinepolis eerder deze maand een programma lanceerde om voor oktober 360.000 eigen aandelen in te kopen ten einde zijn optieplan te dekken.