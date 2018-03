Euronext Brussel - Bpost stapt van glijbaan

Op een dalende markt zit het postbedrijf in de lift. Het is de eerste stijging sinds Bpost vorige week zwaar teleurstelde.

De Brusselse beurs startte licht hoger, maar op de middag staat de Bel20 0,1 procent lager op 3.931 punten.

Ster van de dag is Bpost dat 5,7 procent aantrekt tot 19,95 euro. Het postbedrijf rapporteerde een week geleden goede jaarcijfers, maar topman Koen Van Gerven moest toegeven dat de overname van het Amerikaanse Radial niet van een leien dakje loopt. De deal zal trager dan verwacht aan de resultaten bijdragen, onder meer omdat Bpost de Amerikaanse pensioenlasten heeft onderschat.

Afgelopen week verloor het aandeel daardoor 33 procent. Beleggers vinden het welletjes geweest en pikken Bpost terug op. Het Duitse beurshuis MainFirst heeft z'n koersdoel verlaagd van 24 tot 23 euro. Het advies gaat van 'houden' naar 'kopen'.

Nog in de Bel20 weegt Umicore met een verlies van 1,7 procent tot 46,32 euro op de sterindex. De materialentechnologiegroep zat de voorbije dagen stevig in de lift dankzij optimistische analistenrapporten.

AB InBev (91,45 euro, -0,4%) tankt met een obligatie-uitgifte opnieuw 10 miljard dollar. De bierreus is de volgende in de rij van bedrijven die van de situatie gebruikmaken om de lage rente tot ver in de toekomst vast te klikken.

Telenet bijvoorbeeld haalde onlangs nog 300 miljoen euro op, met als resultaat dat het pas in 2026 schulden moet beginnen aflossen. Maar dat bedrag is een peulschil in vergelijking met de 10 miljard van AB inBev. De uitgifte wordt gepreid over zes tranches met aflooptijden tussen 2024 en 2058. De rentevoeten variëren daarbij tussen 3,50 en 4,75 procent.

Op de brede markt breien biotechspelers MDxHealth (4,06 euro, +2,8%) en Mithra (24,65 euro, +4,7%) een vervolg aan de hausse van gisteren en - in het geval van Mithra - de voorbije weken en maanden.

Nog in de medische sector wint IBA 1,8 procent tot 19,89 euro in de aanloop naar het jaarrapport dat de wereldmarktleider in protontherapie voor kankerbestrijding morgenochtend publiceert. KBC Securities mikt op een omzetdaling van 1,9 procent en een negatief bedrijfsresultaat van 2 miljoen euro.

Boosdoener van de rode cijfers is de kernafdeling, de protontherapie dus. Het management stuurde vorig jaar liefst vier keer een winstalarm uit omdat de bouw van de protontherapiecentra duurden complexer uitdraaiden dan verwacht.

Beleggers kijken vooral uit naar de prognoses voor dit jaar. Heeft CEO Olivier Legrain al meer visibiliteit dan enkele maanden geleden toen hij al kortetermijn- én langetermijnvooruitzichten schrapte? De analisten van KBC Securities verwachten dat IBA dit jaar elf contracten kan binnenhalen, als het bedrijf er ten minste in slaagt zijn marktaandeel van 44 procent te verdedigen tegen de oprukkende Amerikaanse rivaal Varian.

De schuimrubberproducent Recticel (10,30 euro, +1,2%) heeft de consultant EY gemandateerd om op zoek te gaan naar een koper voor zijn automobieldivisie. Binnen enkele maanden komt er allicht witte rook in het dossier.

KBC Securities-analist Wim Hoste verhoogt zijn koersdoel voor de schuimrubberspecialist van 10 tot 11 euro. Hij handhaaft zijn opbouwen-advies. De verkoop van zijn autodivisie kan Recticel 150 miljoen euro opleveren, zegt Hoste. Hij verwacht dat het bedrijf dat bedrag in zijn isolatiepoot investeert, in greenfields zoals in Finland en via overnames.

De tankerrederij Euronav (6,88 euro, -0,2%) heeft zijn definitieve jaarcijfers gepubliceerd. De verschillen niet van de voorlopige resultaten die eind januari al verschenen. Nieuw is wel het dividend. Euronav keert bruto 12 cent uit, het interimdividend van 6 cent meegerekend. Dat is ook het minimum dat rederij sinds vorig jaar belooft.

Nog even terug naar de Bel20. Bij Ablynx (43,88 euro, -0,2%) is ex-grootaandeelhouder Aat Van Herk in snel tempo zijn winst aan het verzilveren, nog vóór het eigenlijke bod van Sanofi - 45 euro per aandeel - start.

Van Herk had voor het bod van Sanofi exact 7.629.229 stuks. Nu nog 3,730,065. Hij heeft dus al 3,9 miljoen stuks verkocht op de beurs, voor ongeveer 170 miljoen euro.