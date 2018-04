Euronext Brussel - Engie beperkt winst Bel20

Op de brede markt zijn er twee overnames en vele bestuurswissels.

De Bel20 wint om 11 uur 0,4 procent. Dat is minder dan de andere Europese beurzen die 0,6 tot 0,7 procent hoger trekken.

In Brussel weegt Engie (13,82 euro, -0,7%), de Bel20-ster van de voorbije week, zonder onmiddellijke aanleiding voor de tweede dag op rij op de sterindex. De grootste steun krijgt de Bel20 van KBC (71,46 euro, +0,9%).

De vastgoedgroep Cofinimmo (106,30 euro, -0,2%) kocht het woonzorgcentrum 'Seniorenresidenz Langelsheim' in het Duitse Langelsheim voor 8 miljoen euro. Het centrum, gebouwd in 2004 en uitgebreid in 2010, telt 78 bedden en heeft een initieel brutohuurrendement van 6,4 procent.

Cofinimmo verhuurt het centrum voor twintig jaar - met twee verlengingsopties van vijf jaar - aan Convivo, een bedrijf uit Bremen dat een twintigtal instellingen uitbaat. Eind vorig jaar verhuurde de groep een ander Duits rusthuis aan Convivo. Het terugkomen van die huurder stemt het beurshuis KBC Securities tevreden over de deal. De analisten verwachten dat Cofinimmo zijn investeringen in Nederland en Duitsland (beide 100 miljoen euro per jaar) zal optrekken. Ze handhaven hun advies op 'houden' en het koersdoel op 112 euro.

In Duitsland telt de vastgoedgroep tien zorginstellingen, goed voor een waarde van 157 miljoen euro. 'We willen blijven groeien in deze markt waar de behoefte aan huisvesting en zorg voor ouderen snel groeit. Wij blijven dus actief zoeken naar kwaliteitsvolle activa op de Duitse markt', zegt topman Edouard Carbonnelle.

'Een kleine maar interessante deal', noemt het beurshuis Degroof Petercam de overname. 'Traag maar zeker groeit het aandeel zorginstellingen in Cofinimmo's portefeuille naar 50 procent.' Het 'opbouwen'-advies en koersdoel van 116,50 wordt herhaald op basis van de goedkope waardering van het aandeel en het duurzame dividendrendement van meer dan 5 procent.

Berenberg schrijft naar aanleiding van de Egmont-deal ook een update over Cofinimmo maar wild enthousiast is het beurshuis nog altijd niet over de vastgoedgroep. 'Het aandeel noteert in 2018 tot nog toe nog steeds met verlies', klinkt het. 'Maar met de succesvolle herschikking van de portefeuille en het groter belang van zorgvastgoed, hebben we er meer vertrouwen in dat het dividend van bruto 5,50 euro per aandeel de komende jaren stabiel kan blijven. Met een dividendrendement van ongeveer 5 procent zien we weinig neerwaarts risico, dus handhaven we ons 'houden'-advies en koersdoel van 108 euro'.

Op de brede markt voert Argenx andermaal de stijgers aan. Het aandeel spurt 4,4 procent hoger tot 66,90 euro. Gisteren kwam er na een koopadvies uit Wall Street meer dan 7 procent bij. Met een koersdoel van 125 dollar mikken de analisten van Suntrust Robinson Humphrey bijna op een verdubbeling van de ADR's, de certificaten op de New Yorkse beurs waarachter een 'gewoon' Argenx-aandeel schuilgaat.

Bij Lotus Bakeries (2.380 euro, +1,7%) houdt bestuurder Dominique Leroy, topvrouw van Proximus, het na negen jaar bekeken. Ze wordt opgevolgd door de topman van bierbrouwer Duvel, Michel Moortgat.

Bij Biocartis (11,86 euro, -1,2%) verandert zowat de hele raad van bestuur. Liefst vijf personen, onder wie oprichter Rudi Pauwels en voorzitter Rudi Mariën, worden vervangen. Agfa-topman Cristian Reinaudo volgt Mariën op als voorzitter.

Het groente- en fruitbedrijf Greenyard (stabiel op 18,02 euro) neemt een belang van 49 procent in Mor International. De deal bevat een optie om in de toekomst de meerderheid van de aandelen te verwerven. Het Israëlische Mor International specialiseert zich in de inkoop en verkoop van exotisch fruit zoals mango’s, avocado’s, kaki, granaatappels, verse dadels en paprika’s. Het bedrijf draait een omzet van 50 miljoen euro.

Topman Hein Deprez over de deal: 'Met de acquisitie van Mor versterken we onze toonaangevende positie en kunnen we het aanbod, kwaliteit en variëteit van ons gamma verbeteren.' Het overnamebedrag werd niet vrijgegeven.