Euronext Brussel: Galapagos aan de top

Op de Brusselse beurs is Galapagos met vlag en wimpel de beste van de klas. Het enthousiasme voor het biotechbedrijf laait op na de aankondiging van een testfase. Sofina bereikt een recordhoogte na overnamegeruchten rond Flipkart.

Rond het middaguur wint de Bel20 0,4 procent. De index presteert goed maar ABInbev (-0,9%, 85,26 euro) en UCB (-1,7%, 65,74 euro) trekken de index naar beneden.

De hoofdvogel is Galapagos met een winst van 4 procent. KBC Securities trekt het koersdoel voor biotechebdrijf op van 104 naar 113 euro. Momenteel noteert het aandeel rond de 83 euro. Galapagos maakte gisteren bekend dat het twee nieuwe fase-3-trials opstart voor het geneesmiddel GLPG1690 tegen chronische longziekten. Een fase 3 test de effectiviteit en de bijwerkingen van een medicijn.

KBC is positief over de slaagkansen van het medicijn. Bovendien wijst KBC op de sterke kaspositie van Galapagos ten belope van 1,15 miljard euro op het einde van 2017. Die geldberg is nodig want in 2017 verbrandde Galapagos 154 miljoen euro. KBC Securities verwacht dat dat bedrag nog stijgt tot 220-240 miljoen euro.

Een totale verrassing is de aankondiging niet. Toch valt de mededeling niet te onderschatten. De onderzoekers gaan het longmedicijn nu op 1.500 patiënten testen, tegenover 23 voorheen. 'De sprong van een prille tweede testfase naar twee wereldwijde derde testfases op 1.500 patiënten is positief', merkt KBC Securities op.

Het beurshuis Berenberg merkt op dat de huidige middelen tegen de zeldzame ziekte IPF (Esbriet van Roche en Ovef van Boehringer Ingelheim) nog flink wat nood en dus een grote potentiële markt laten voor efficiëntere middelen.

In het zog van Galapagos trekt ook de jongste beurstelg Acacia Pharma (+3,1%, 3,56 euro) hoger. Het bedrijf maakte onlangs bekend dat het vorderingen maakt met de uitbouw van een marketingnetwerk in de VS voor geneesmiddelen die braken na chemotherapie tegengaan. Het beurshuis RBC startte met een opvolging van Acacia en plakte meteen een koersdoel van 4,4 euro erop.

Sofina koerst 2 procent hoger. Het Indiase e-commerceconcern Flipkart staat immers in de belangstelling van zowel Amazon als Walmart. Beide spelers zien brood in de groeiende Indiase markt. Hoeveel zou worden opgehoest voor welk belang is nog niet duidelijk.

Wat wel duidelijk is, is dat de holding Sofina zou profiteren. De Belgische groep heeft een belang van 1,14 procent in Flipkart. Volgens KBC Securities zou een waardering van 20 miljard dollar voor Flipkart een positieve impact hebben van 4,5 euro ofwel een toename van 1,5 tot 2 procent. Evenveel als de huidige dagwinst dus. Sofina noteerde nooit zo hoog.

Montea (-0,2%, 44,3 euro) maakte voorbeurs een uitbreiding van de vastgoedportefeuille bekend. De specialist in logistiek vastgoed koopt een distributiecentrum ter grootte van 1448 m² in het Franse Le-Mesnil-Amelot. Daarnaast tekent het twee nieuwe huurcontracten in de luchthaven van Luik.

Vastned Retail Belgium (-0,4%, 56,60 euro) gaat achteruit ondanks een bevestiging van het overnamebod van moeder Vastned Retail voor 57,5 euro per aandeel.

Dexia (-4,4%, 7,90 euro) is de grootste daler op de beurs van Brussel. Nochtans heeft de implementatie van een nieuwe boekhoudnorm een positieve impact van 2,8 miljard euro op Dexia. Concreet mag Dexia enkele financiële activa, die voordien gewaardeerd werden tegen reële waarde, opwaarderen en herclassificeren tot 'afgeschreven kostprijs'.

Een louter oppervlakkige kunstgreep dus maar daardoor wordt meer rekening gehouden met 'een onderneming in afbouw', zoals Dexia nu is, klinkt het. Voorts maakt Dexia bekend dat de voormalige Franse HSBC-bankier Gilles Denoyel de nieuwe voorzitter wordt van de restbank.

Tot slot verliest Ontex bijna een procent op de Bel20. Volgens KBC Securities acteert luierbedrijf Drylock steeds meer op het terrein van grote broer Ontex. Drylock, eigendom van Bart Van Malderen die de zoon is van de stichter van Ontex, gaat 200 miljoen euro investeren in fabrieken in Spanje en Tsjechië. Eerder dit jaar breidde Drylock de productiecapaciteit uit in Brazilië.