Euronext Brussel - Thrombogenics onderuit, GBL aan kop in Bel20

Holding GBL verzilvert prima jaarcijfers. Bij Thrombogenics daarentegen maken beleggers zich zorgen over de verkoop van het oogmiddel.

De Bel20 noteert stabiel op 3.953 punten. Ook de andere Europese aandelen vertonen weinig beweging.

GBL rapporteerde gisterenavond goede jaarcijfers. Het wordt daarvoor beloond met een winst van 0,7 procent tot 94,04 euro. Dat is de grootste winst in de Bel20.

GBL profiteerde vorig jaar van een vrij gunstig beursklimaat. De netto-actiefwaarde (NAV), de waarde van de portefeuille min de schulden, steeg met 11,2 procent tot 117,06 euro per aandeel.

Wanneer we rekening houden met de dividenduitkering, was het rendement 16,8 procent. Daarmee overtreft de holding van de families Frère en Desmarais de Stoxx Europe 50. De Europese beursindex had over dezelfde periode een totale return van om en bij 9 procent.

KBC Securities en Degroof Petercam reageren met een verhoging van hun koersdoel. Bij de eerste gaat het van 98 naar 100 euro. Goed voor een korting van 17 procent op de 120 euro per aandeel netto-actiefwaarde die analist Cédric Duinslaeger verwacht. Zijn advies blijft 'opbouwen'.

Ook zijn collega bij Degroof Petercam handhaaft zijn 'opbouwen'. Het koersdoel gaat 2 euro omhoog tot 102 euro, goed voor een korting van 20 procent op de verwachte netto-actiefwaarde (NAV) van 20,6 miljard euro.

ING houdt vast aan zijn koopadvies en koersdoel van 96 euro. Volgens analist Giel-Jan Triest doet de korting afbreuk aan de opgefriste portefeuille met een evenwichtigere mix van groei- en rendementsaandelen én ook aan het uitstekende track record van de holding. De jongste vijf jaar groeide de netto-actiefwaarde jaarlijks met meer dan 9 procent.

Naast GBL helpt ook KBC (73,88 euro, +0,5%) de Bel20 boven water te houden. De bank en verzekeraar rondde de overname af van het belang van 40 procent dat het Amerikaanse MetLife in zijn Bulgaarse alliantie voor levensverzekeringen UBB-MetLife Insurance Company. Daardoor wordt KBC de enige aandeelhouder in het bedrijf en kan het zijn model uitrollen in Bulgarije, één van zijn kernmarkten.

Bekaert bouwt geen feestje op zijn laatste dag in de Bel20. Het aandeel van de staaltechnologiegroep verliest 0,6 procent tot 35,64 euro.

Op de brede markt valt de uitschuiver van Thrombogenics op: -5,2 procent tot 4,10 euro. Het Leuvens biotechbedrijf biechtte tegenvallende verkoopcijfers op voor zijn oogproduct Jetrea. Meteen rijst de vraag of het bedrijf er goed aan deed om de verkoop weer helemaal in handen te nemen.

Alcon/Novartis, die instond voor de verkoop van het oogmedicijn buiten de VS, heeft Thrombogenics immers 53,7 miljoen euro betaald om de rechten weer aan de Leuvenaars te geven. Dat brengt de cashpositie van het bedrijf op 116 miljoen. Volgens KBC Securities is dat ruim voldoende om de lopende testen en de toekomstige plannen te financieren. Het advies (houden) en koersdoel (4 euro) blijven onveranderd.

Ook Degroof Petercam wordt niet warm van het bedrijf. 'Op korte termijn zijn er geen mijlpalen en de nieuwe kandidaat-medicijnen - die nog early stage zijn - zijn moeilijk te waarderen', luidt het. Het advies blijft 'houden', het koersdoel 3,80 euro.

Voor Brederode (49,75 euro, +0,2%) is er wel een dosis optimisme. De holding profiteerde afgelopen jaar dan ook van zijn investeringen in technologiebedrijven. Het dividend gaat 10 procent omhoog tot 0,85 euro bruto per aandeel.