Euronext Brussel: welkom herstel

Na een volledig rode week en een erg lichte dagwinst op maandag koerst de Bel 20 vandaag een procent hoger. Dat gebeurt in het zog van de andere Europese indices die een wat hoger tempo aanhouden. De Stoxx Europe 600 stijgt 1,5 procent.

De Europese beurzen zijn bezig aan een opluchtingsrally na een belabberde week. Een zwakker dan verwachte leninggroei in de eurzone kan het enthousiasme niet temmen. Beleggers focussen op de forse beurswinsten op Wall Street gisteren als gevolg van hoopgevende gesprekken tussen de VS en China.

Op de Bel20 is Solvay de grootste stijger. Het aandeel gaat 2,6 procent hoger tot 113,95 euro. Ook Proximus doet het goed met een winst van 1,9 procent. Beleggers reageren daarmee op het nieuws dat de telecomgroep volop investeert in cybersecurity.

Proximus neemt immers het Nederlandse ION-IP over. Het Nederlandse bedrijf telt een 20-tal beveiligingsexperten. Het toont aan dat Proximus wil inspelen op de trend dat steeds meer bedrijven de beveiliging van hun IT-systemen uitbesteden. Europa stelt binnenkort nieuwe richtlijnen op waardoor bedrijven sneller zullen moeten reageren op gegevenslekken.

Ageas (-0,8%, 42,20 euro) is naast alweer Bpost (-0,6%, 18,20 euro) de enige daler in de Bel20. De verzekeraar kreeg een afgezwakt advies mee van JP Morgan. De bank is nu neutraal ten opzichte van het aandeel maar verhoogt wel het koersdoel van 45,9 euro naar 46,15 euro.

Op de brede markt presteert Ter Beke goed (+2%, 175,50 euro). De vleesverwerker maakte gisteren bekend dat het een nieuwe CEO aanstelt. Francis Kint, die overkomt van de Nederlandse concurrent Vion, neemt die taak op zich. Kint volgt in juni Dirk Goeminne op.

Kint zal vooral de integratie van de groep in goede banen moeten leiden. Ter Beke groeide in 2017 fors door drie overnames nadat de omzet van het bedrijf in 2016 met 63 procent toenam. Kint heeft wel wat ervaring op dat vlak aangezien hij overkomt van het veel grotere Vion. Daar stelde hij orde op zaken en maakte de groep terug winstgevend.

De projectontwikkelaar Atenor (+0,9%, 47 euro) haalde gisteren vlot 50 miljoen euro op via retailbonds. Particulierden tekenden in op de obligaties met een nettorendement van 1,62 procent op 4 jaar en 2,11 procent op 6 jaar.

Nyrstar (-1%, 6 euro) zakt op de beurs van Brussel. De zinksmelter plaatste vorige week in een hoekje van hun website een update over hun grondstoffenreserves. Daarbij werd geen persbericht uitgestuurd.