Euronext: Europa kent langste beursrally in drie jaar

De Europese beurzen gaan licht lager maar stevenen wel af op de zevende winstweek op rij. Dat is de langste rally in drie jaar. Invoertarieven doperen ArcelorMittal. ING krijgt een nieuwe knip in het koersdoel.

Europa kan niet bogen op de winsten in Azië die wat bewegingsruimte kregen door de afzwakkende dollar. De Bel 20 gaat 0,1 procent lager tot 3881 punten. Cofinimmo gaat vandaag ex-dividend en verliest 4,7 procent tot 106,7 euro. Op de brede beurs verliest ook Bekaert terrein door het verlies van het dividend. Het aandeel gaat 2,2 procent achteruit tot 33,66 euro.

ArcelorMittal stijgt 2,2 procent op de beurs en mag daarvoor Donald Trump op de knieën bedanken. De staalreus zette zojuist haar beste kwartaalwinst in zes jaar neer. Het brutobedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 2,5 miljard dollar, op een omzet van bijna 19,2 miljard dollar. Daarmee viel het resultaat hoger uit dan analisten hadden verwacht. ArcelorMittal profiteerde met name van de hogere verkoopprijzen van staal. Daarnaast namen de verschepingen licht toe tot 21,3 miljoen ton staal.

's Werelds grootste staalproducent kreeg heel wat rugwind door de invoertarieven die Trump oplegde aan Chinees staal. Door de dalende verkoop van staal uit China kreeg de industrie in het eerste kwartaal terug wat zuurstof nadat het jaren te lijden had onder een aanbodoverschot. De staaltarieven gaven de staalprijs een duw in de rug.

Topman Lakshmi Mittal verklaarde in een toelichting dat de wereldwijde staalmarkt dit jaar verder is verbeterd. ArcelorMittal denkt dat de mondiale staalvraag dit jaar met 1,5 tot 2,5 procent toeneemt. In vrijwel alle regio's zit de vraag naar staal in de lift, geholpen door een grotere vraag uit bijvoorbeeld de bouwsector en machine-industrie.

Daarnaast kondigde ArcelorMittal een nieuw dividendbeleid aan. Daarbij zal in 2018 het dividend wordt begonnen met een winstuitkering van 0,10 dollar per aandeel. De prioriteit blijft nog liggen op het verlagen van de schuld. De nettoschuld stond eind maart op 11,1 miljard dollar.

Het aandeel van de Nederlandse bank ING daalt voor de vierde dag op rij. De kwartaalresultaten van de bank werden niet goed ontvangen. Vandaag verlaagt ook KBC Securities het koersdoel van ING, van 15,5 naar 13,5 euro. Volgens KBCS weegt de langetermijnstrategie om te investeren in de digitale activiteiten op de winstgevendheid op korte termijn. Bijgevolg behouden de analisten het advies op 'afbouwen'.

Aangezien er geen incentieven zoals een inkoop van eigen aandelen gepland staan, is KBCS niet optimistisch over het aandeel. De analistenconsensus vindt KBCS te rooskleurig. Het beurshuis denkt dat de consensus de winst met 5 tot 6 procent overschat. KBCS verkiest ABN Amro waar het een koopadvies hanteert.

De vastgoedgroep VGP (+0,3%, 66,40 euro) heeft in de eerst vier maanden van dit jaar nieuwe huurovereenkomsten ondertekend ter waarde van 8,3 miljoen euro aan geannualiseerde huuropbrengsten. Daarnaast hernieuwde het bestaande contracten ten belope van 2 miljoen euro aan huurinkomsten.

In dezelfde periode werden er 7 projecten opgeleverd, goed voor een verhuurbare oppervlakte van 227.407 m². Deze projecten zijn in staat om 10,8 miljoen euro aan jaarlijkse huur te genereren bij volledige verhuur, waarvan er reeds 10,6 miljoen euro (97,6%) gecontracteerd werd, aldus VGP in een persbericht.

De groep heeft ook 26 projecten in aanbouw, goed voor een toekomstige geschatte jaarlijkse huur van 24,1 miljoen euro. VGP heeft vastgoedprojecten in onder andere Duitsland, Tsjechië en Roemenië. CEO Jan Van Geet toont zich tevreden. "We hebben een zeer goede start van 2018 gehad met het contracteren van € 10,4 miljoen aan nieuwe en hernieuwde huurinkomsten. De vraag naar verhuurbare oppervlakten blijft sterk in al onze markten en er zullen binnenkort een aanzienlijk aantal nieuwe huurcontracten worden onderteken"

Het aandeel van LafargeHolcim daalt 3,7 procent. De bouwreus zit nog steeds verveeld met het vermeend omkoopschandaal in Syrië waar het concern smeergeld betaald zou hebben aan de terreurgroep Islamitische Staat (IS) om een fabriek operationeel te houden. De financiering van terroristische groeperingen is strafbaar.

De koers reageert op het nieuws van gisterenavond dat een voormalige Noorweegse inlichtenofficier, Jacob Waerness, door het Franse parket in verdenking is gesteld van vermeende financiering van een terroristische groep. Waerness was tussen 2011 en 2013 verantwoordelijk voor de beveiliging van de Syrische fabriek.

LafargeHolcim zou tussen 2011 en 2015 meer dan 12 miljoen euro uitgegeven hebben aan gewapende groeperingen. Waerness bevestigde dat LafargeHolcim met gewapende groeperingen, waaronder IS, onderhandeld heeft. Volgens Waerness was de directie van de bouwreus daarvan op de hoogte.

Het nieuws is onaangenaam voor de Frèreholding GBL. De groep heeft een belang van 9,43 procent in het Frans-Zwitserse bedrijf.

AB InBev (+1,2%, 80,82 euro) maakt wat verlies van gisteren goed. De analisten van SocGen verlagen nochtans het koersdoel voor de bierreus van 91 naar 89 euro en handhaven het advies op 'houden'. 'Ondanks de goede resultaten is AB InBev uit de gratie gevallen,' zegt een analist van de Franse bank.