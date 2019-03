Europese economie hangt nog tot 2021 aan infuus ECB

De bestuurders van de ECB hebben gisteren sneller dan verwacht beslist dat de Europese economie extra doping nodig heeft. Ze geloven dat actie noodzakelijk is om de inflatie in de eurozone te doen stijgen naar de doelstelling van ‘minder dan maar dicht bij 2 procent’.

1. Wat heeft de ECB beslist?

In de eerste plaats belooft de ECB dat ze haar basisrente van 0 procent en depositorente van -0,4 procent minstens tot eind 2019 handhaaft op de huidige, historisch lage niveaus. Tot gisteren liep die belofte maar tot het einde van de zomer. De depositorente is de jongste jaren belangrijker geworden dan de basisrente omdat ze het niveau van de kortetermijnrente bepaalt.

Bovendien zal de ECB tussen september 2019 en maart 2021 zeven keer goedkope leningen (TLTRO’s) verstrekken aan de banken. Die leningen hebben een looptijd van twee jaar en de rente is gekoppeld aan de basisrente van de ECB. Het is al de derde keer dat de ECB dit soort leningen verstrekt aan banken.

De ECB pompte sinds de start van de crisis in 2007 bijna 3.500 miljard in de Europese economie.

De nieuwe stimuli komen amper twee maanden na de stopzetting van een ander stimulusprogramma. De ECB kocht de jongste vier jaar voor 2.600 miljard euro obligaties om de langetermijnrente te drukken. Sinds het begin van de financiële crisis, in augustus 2007, heeft de ECB bijna 3.500 miljard in de Europese economie gepompt.

2. Waarom grijpt de ECB in?

De ECB verlaagde gisteren fors haar groei- en inflatieprognoses voor 2019. Ze verwacht dit jaar slechts 1,1 in plaats van 1,7 procent groei en volgend jaar 1,6 in plaats van 1,7 procent. De inflatie zakt in 2019 naar 1,2 procent en veert daarna op naar 1,5 procent in 2020 en 1,6 procent in 2021. Dat betekent dat de inflatie op zijn vroegst in 2022 de doelstelling zal halen.