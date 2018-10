Europese markten zetten zich schrap voor barre dag

Een nieuwe verkoopgolf duwde zowel de Nasdaq in New York als de Nikkei in Tokio 4 procent naar beneden. Kan het tij keren in Europa?

Terwijl u lag te slapen beleefden aandelenbeurzen overal ter wereld weer een rotdag. Beleggers vragen zich af of de winststijgingen van de bedrijven hun piek hebben bereikt, en wat de impact van minder monetaire stimulus in zowel de VS als Europa zal zijn.

In Azie gaat het al maanden bergaf, maar pas gisteren wiste Wall Street het laatste van zijn jaarwinst uit. Zowel de Dow Jones-index als de S&P500 staan opnieuw in het rood sinds nieuwjaar. De technologie-index Nasdaq boekte woensdag zelfs zijn slechtste dag in zeven jaar tijd.

Uitgerekend vandaag komt de Europese Centrale Bank met een nieuw rentebesluit. ECB-watchers verwachten geen enkele wijziging aan het beleid, maar zoals gewoonlijk zal het speuren zijn naar hints in de toespraak van voorzitter Mario Draghi deze namiddag.

In Brussel kwam het grootste bedrijf van de beurs vanochtend met kwartaalcijfers. Waar velen op zaten te wachten is uiteindelijk gebeurd: het dividend van AB InBev wordt gehalveerd zodat er meer geld overblijft om schulden af te bouwen.

Futures

De stand van de futures wijst een half uurtje voor de openingsbel op dalingen van iets minder dan een procent in Europa. De handel in de vroege uurtjes geeft weer welke posities beleggers willen indekken, en dus welke beweging ze gemiddeld verwachten. Soms blijkt al om 1 na 9 dat de futures verkeerd waren.