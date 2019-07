Fed verlaagt rente voor het eerst in tien jaar

De Amerikaanse centrale bank (Fed) is bezorgd over de verslechtering van de economische vooruitzichten en de lage inflatie.

Met wereldwijde ontwikkelingen verwijst de Fed impliciet naar bezorgdheid over de handelsoorlog tussen de VS en China, de groeivertraging van de wereldeconomie en de brexit. De centrale bank vreest dat de groei ook in de VS zal vertragen. Bovendien is de inflatie lager dan de doelstelling van 2 procent.