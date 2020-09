Fed voorziet nulrente tot eind 2023

Bij de stemming over het nieuwe rentebesluit waren er acht voorstanders en twee tegenstanders. Robert Kaplan van het Fed-kantoor in Dallas stemde tegen, omdat hij een grotere flexibiliteit wenst bij het bepalen van de rente. Neel Kashkari van het kantoor in Minneapolis wil wachten met een renteverhoging tot de kerninflatie op een duurzame wijze 2 procent bereikt.

Bodemniveau

De prognoses voor de economische groei leren dat de Fed voor dit jaar een kleinere krimp van de economie verwacht dan voordien (-3,7 procent tegenover -6,5 procent in juni), maar dat de groei in de volgende jaren lager zal uitvallen dan eerder gedacht werd. 'Het herstel is vlotter verlopen dan algemeen verwacht was', zei Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens de persconferentie na het rentebesluit. Aan de andere kant is er volgens hem een risico dat een gebrek aan budgettaire stimulus zich zal laten voelen in de economische activiteit. Beide politieke partijen komen voorlopig niet tot een akkoord over extra stimulus voor de economie, die zwaar getroffen is door de coronapandemie.