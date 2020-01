Fondsenreus BlackRock tackelt klimaatcrisis

BlackRock, ‘s werelds grootste fondsbeheerder, gaat klimaatverandering centraal stellen in zijn portefeuillebeheer en interacties met bedrijven. CEO Larry Fink waarschuwt voor het ongeziene marktrisico.

‘Een fundamentele hervorming van de financiële wereld.’ Onder die titel presenteerde BlackRock-topman Larry Fink dinsdag zijn brief aan CEO’s, een jaarlijks schrijven dat aandachtig gelezen wordt in de bestuurskamers van de zakenwereld.

BlackRock is als ‘s werelds grootste fondsbeheerder, goed voor 7.000 miljard dollar onder beheer, een belangrijke aandeelhouder van talloze bedrijven. Als die aandeelhouder dan belooft zijn gedrag aan te passen als reactie op de ‘structurele langetermijncrisis’ van klimaatverandering, kunnen de oren maar beter gespitst worden.

Volgens Fink is klimaatrisico ook steeds meer een beleggingsrisico. Niet toevallig is het tevens het thema waarover klanten hem het vaakst aanspreken. Bedrijven, beleggers en overheden moeten zich volgens hem daarom schrap zetten voor een ‘significante verschuiving van kapitaal’.

Klimaatvriendelijker

De ommekeer komt er na aanhoudende kritiek van klimaatactivisten op BlackRock, dat de klimaatproblematiek zou negeren. Zo zette Ceres, een organisatie die institutionele beleggers mobiliseert voor het klimaat, BlackRock op plaats 43 in een lijst van 48 vermogensbeheerders gerangschikt volgens hun steun aan klimaatvriendelijke aandeelhoudersvoorstellen. Activisten protesteerden regelmatig aan het hoofdkantoor, terwijl Amerikaanse Congresleden Fink brieven schreven met de vraag meer te doen.

Greenwashing

Los van eventuele kritiek dat BlackRock mogelijk aan ‘greenwashing’ doet en dus een opportunistische groene façade zou optrekken, kan de fondsengroep niet zomaar alle vervuilende beleggingen buitengooien. Ruim twee derde van zijn beheerde geld volgt slaafs passieve indexen (via trackers), waar BlackRock niet kan van afwijken.

Om dat te counteren verdubbelt BlackRock het aanbod van zijn eigen duurzame trackers naar 150 en wil het indexleveranciers onder druk zetten om duurzame varianten te creëren van hun populaire indexen. Producenten van fossiele brandstoffen die in een index zitten wil BlackRock aansporen werk te maken van een transitie naar duurzame energie, desnoods door tegen te stemmen als het te traag gaat.

In zijn actief beheerde fondsen heeft BlackRock wel meer vrijheid, maar ook daar is Fink niet van plan alle vervuilende energieproducenten meteen te dumpen. Een kwestie van realisme, want de wetenschap laat volgens hem nog niet toe om enkel op duurzame energie te teren.