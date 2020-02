Griekse tienjaarsrente voor het eerst onder 1 procent

De langetermijnrente in Griekenland is gezakt naar 0,99 procent, een historisch dieptepunt.

Beleggers lijken ook te anticiperen op uitspraken van ECB-voorzitster Christine Lagarde. De topvrouw liet verstaan dat Griekse obligaties binnenkort kunnen opgenomen worden in het aankoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Om in aanmerking te komen moet Griekenland minstens één kwaliteitsrating krijgen van een van de vier grote ratingagentschappen.

Vertrouwen

De centrumrechtse regering van premier Kyriakos Mitsotakis geniet duidelijk het vertrouwen van de markt. De Griekse economie toont tekenen van herstel met een groei van 2 procent in 2019. Daardoor kon Griekenland zijn schuldgraad vorig jaar terugdringen tot ongeveer 181 procent van het bruto binnenlands product (bbp), weliswaar nog steeds de hoogste in Europa.

Op vlak van begrotingsdiscipline maakt de Griekse regering een betere beurt dan de Italiaanse. Daar heeft de linkse coalitieregering van premier Giuseppe Conte te kampen met een interne crisis . Het Italiaanse tekort op de begroting stevent in 2020 af op 2,2 procent van het bbp, dat is het hoogste peil na België (2,3%).

De Griekse tienjaarsrente dipte in november zelfs even onder die van Italië, voor het eerst sinds 2008. Ook nu liggen de rentes van beide landen dicht bij elkaar. De Italiaanse tienjaarsrente bedraagt 0,94 procent, terwijl in alle West-Europese landen in de eurozone negatieve rentes gelden op tienjaarspapier.