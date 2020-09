Grootste stormloop voor beursnieuwkomer in vijf jaar

Beleggers lopen storm voor het antisnurkbedrijf Nyxoah, dat vandaag zijn debuut maakt op de Brusselse beurs. De vraag naar aandelen van het bedrijf uit Mont-Saint-Guibert ligt ruim ligt vijf keer hoger dan het aanbod.

Nyxoah, dat een implantaat tegen slaapapneu ontwikkelde, plaatst zijn aandelen tegen 17 euro. De vraag was zo groot dat Nyxoah 12 procent extra aandelen verkoopt. Het bedrijf haalt minstens 73,7 miljoen euro op. Dat kan oplopen tot 84,7 miljoen.

Zowel kleine als grote beleggers tekenden gretig in. Belgische particulieren brachten 8 miljoen euro aan. Bij institutionelen lag de vraag naar de aandelen volgens onze bronnen meer dan vijf keer hoger dan het aanbod. Dat is de ruimste vraag sinds de beursgang van Biocartis in 2015.

Er was vooral veel interesse van internationale investeerders die gespecialiseerd zijn in medische technologie. Zij zien een notering op de Amerikaanse Nasdaq-beurs als een volgende stap voor de onderneming, want voorzitter en grootaandeelhouder Robert Taub bracht al eerder twee bedrijven naar Nasdaq. Een beursgang in de VS hangt evenwel af van de goedkeuring van de minichip tegen slaapapneu door het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA.

De honger naar beursdebutanten doet sommigen denken aan eind jaren 90. Intekenen op nieuwe aandelen en meteen winst verzilveren was toen een internationale sport.

De beursgang waardeert Nyxoah op 364 à 375 miljoen euro. Dat is evenveel als de wereldleider in gecoat technisch textiel Sioen, die 47 fabrieken en bijna 5.000 personeelsleden telt. Nyxoah heeft enkele tientallen werknemers en één product dat zich nog moet bewijzen. De Belgische beleggersbladen waren wegens het hoge risico niet enthousiast over het aandeel.

Gretige beleggers

De rush voor de beursgang toont aan hoe gretig beleggers innovatieve spelers omarmen en er een hoge waardering aan toekennen. Woensdag verdubbelde de Amerikaanse dataspecialist Snowflake bij zijn debuut, waardoor het bedrijf 64 miljard dollar waard is. Dat komt overeen met zeven Solvays. De Britse online schoonheidswinkel The Hut Group, met de Belgische holding Sofina als grootaandeelhouder, spurtte tijdens zijn eerste beursdag een kwart hoger.

Nog meer bedrijven staan te wachten aan de deuren van de Brusselse beurs. Ook de Belgische fintechspeler Unifiedpost komt binnenkort naar de markt. Eerder maakte het farmabedrijf Hyloris zijn debuut. Tot voor kort was de pijplijn voor de Brusselse beurs zo goed als leeg.

In de VS gingen deze zomer al 138 bedrijven naar de beurs, het meest sinds 2014. Het gros van die nieuwkomers is actief in technologie, de medische sector, e-commerce of andere innovaties. Ondanks de recente correctie van big tech op de beurs blijft de sector geliefd. De techaandelen deden het bij hun debuut gemiddeld drie keer beter dan de rest. Beleggers zien ze als coronaproof: terwijl traditionele sectoren het moeilijk hebben, profiteren ze van de digitale versnelling.

De honger naar beursdebutanten doet sommigen denken aan eind jaren 90, toen het woord FLIPO (Free Lunch with Initial Public Offering) gangbaar was: intekenen op nieuwe aandelen en meteen winst verzilveren was toen een internationale sport.