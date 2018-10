Handelsconflict pijnigt beurzen: Wall Street keldert 3 procent

De Europese beurzen kenden vandaag hun slechtste beursdag sinds februari, Wall Street zijn vijfde verliesdag op rij. De vrees voor een handelsoorlog en de stijgende rente jagen beleggers naar de uitgang.

De markten hechten opnieuw meer geloof aan het idee dat er bij een handelsoorlog alleen maar verliezers zijn. De sterindex Bel-20 kende gisteren zijn slechtste beursdag sinds februari. Op 6 februari dook de index toen 2,5 procent lager. Nu bedroeg het verlies 2,1 procent.

Net zoals in de rest van Europa kregen de tech- en automobielaandelen de wind van voren. In het volatiele klimaat van een handelsoorlog dumpen beleggers de cyclische aandelen en stappen ze defensievere sectoren zoals de telecom binnen.

Umicore

Dat was te lezen op het koersenbord in Brussel. Helemaal onderaan bengelden Solvay (-5,8 procent) en Umicore (-5,77 procent). Vooral dat laatste aandeel staat de laatste weken onder druk. Sinds het begin van de zomer, toen het aandeel piekte, verloor het een kwart van zijn waarde, zonder al te groot nieuws over het bedrijf.

Beleggers leken nochtans lyrisch over het bedrijf, omdat de opkomst van de elektrische wagen een serieuze opportuniteit biedt voor het bedrijf. Umicore produceert kathodematerialen. Die worden gebruikt in de batterijen van elektrische wagens. Maar het tij is gekeerd, door winstwaarschuwingen bij autobouwers en producenten van onderdelen. Umicore haalt nog een stuk van zijn inkomsten uit de verkoop van katalysatoren voor dieselwagens.

Telecom

Net die auto-aandelen lopen in het vizier bij de handelconflicten. Een sector die vandaag wel het hoofd boven water hield, waren de telecomaandelen. Die kregen in België nog een extra opsteker. Beurshuis JP Morgan zette Proximus voor het weekend weer op de kooplijst. De Londense analisten gaan er in hun basisscenario voor de telecomoperator van uit dat er bij de veiling voor de mobiele telecomfrequenties volgend jaar geen vierde speler opduikt.

De voorwaarden die de telecomwaakhond BIPT oplegde voor de veiling, zijn volgens de analisten te hoog gegrepen om een nieuwe speler warm te maken. Het gaat onder meer om de lange doorlooptijd voor vergunningen om een mast te zetten. Proximus (+3,66 procent) en Telenet (+1,06 procent) trokken om die reden aan kop in Brussel. Samen met ING waren ze de enige aandelen die het groen hielden.

Het moeilijke beursklimaat bleek ook uit de koers van LVMH. Het Franse luxeconcern zag de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar nochtans met 11 procent toenemen. Maar die puike resultaten konden beleggers niet over de streep trekken. Het aandeel verloor meer dan 7 procent. De daling was mede te wijten aan de verklaring van LVMH dat de Chinese douane sneller zou optreden tegen burgers die goederen meenemen uit het buitenland.

Nasdaq

Bij de opening van Wall Street doken de al water makende Europese beurzen verder naar beneden. Ook op Wall Street was het kommer en kwel. Het ging om de vijfde verliesdag op een rij. Dat was geleden van net voor de presidentsverkiezingen van bijna twee jaar geleden, in november 2016. De S&P ging toen negen dagen op rij lager.

De sterindex Dow Jones besloot de dag met een verlies van ruim drie procent (-3,14 procent). De Nasdaq, die vol zit met technologieaandelen, deed het nog slechter met een verlies van ruim vier procent. Vooral Netflix (-8,3 procent) en Amazon (-6,2 procent) verloren flink terrein.

Rente

De Amerikaanse beleggers nemen winst door een cocktail van dreigende handelsconflicten, een wereldwijde groeivertraging en de nakende rentestijging. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde) deze week nog dat de wereldeconomie dit en volgend jaar slechts met 3,7 procent in plaats van 3,9 procent zal groeien.

Ook de groeiprognose voor de VS werd bijgesteld, van 2,9 procent dit jaar naar 2,5 procent volgend jaar. ‘De groeiprognose voor de VS in 2019 is verlaagd als gevolg van de recent aangekondigde handelsmaatregelen’, aldus het IMF. Het brengt industriële bedrijven, zoals Boeing en Caterpillar in het vizier.