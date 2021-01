'Hefboomfondsen hadden dit moeten zien aankomen'

‘Sommige hefboomfondsen hebben te traag gereageerd op een marktverandering die al maanden bezig was’, zegt hedgefundveteraan Alain De Coster over de ravage die een leger kleine beleggers wist aan te richten.

Greenwich, de standplaats van de Belg Alain De Coster, daverde deze week op zijn grondvesten. Als ground zero van de hefboomfondswereld bevindt het stadje nabij New York zich in het vizier van kleine beleggers die zich via sociale media organiseren om aandelen te stuwen die uit de gratie zijn gevallen.

Hefboomfondsen, die enkel toegankelijk zijn voor vermogenden en institutionele beleggers, kunnen speculeren op een daling van die aandelen via een shortpositie. Sommige deden dat massaal. Maar tegen de plotse koersexplosie van een roedel kleine beleggers hadden ze geen verweer, met miljardenverliezen - en leedvermaak - als gevolg.

De Coster, die als medeoprichter van ABS Investment Management al een kwarteeuw belegt in een selectie van hefboomfondsen, is niet verrast dat een koersexplosie als die van het comateus gewaande GameStop een hedgefonds als Melvin Capital doet wankelen. Het gevolg is dat serieus beleggen, met voorafgaand huiswerk, momenteel onmogelijk is, zegt hij in een gesprek.

Er klinken waarschuwingen voor zeepbellen op de financiële markten. Ziet u zeepbelgevaar?

Alain De Coster: ‘Alles is veranderd met de coronacrisis en de opmars van een tradingapp als Robinhood, waardoor mensen gratis aandelen en opties kunnen verhandelen. Jonge mensen die niets om handen hebben en niet langer op sportwedstrijden kunnen gokken hebben de markt van kleinere aandelen ontdekt.’

‘Van professionele marktpartijen verwacht je dat ze zich aanpassen aan de veranderende omgeving, maar sommige hedgefondsen hebben veel te laat ingezien dat er veranderingen bezig waren. Al in juni vorig jaar had je de enorme koersopstoot van het autoverhuurbedrijf Hertz, hoewel dat net bescherming tegen zijn schuldeisers had aangevraagd. Die groep jonge beleggers stuwde het ingezakte aandeel in geen tijd ruim 500 procent hoger, waarbij er geen enkele link meer was tussen de koers en de fundamentele waardering van het aandeel.’

Als de markt niet langer toelaat dat een aandeel tegen zijn faire prijs noteert, is alles om zeep en kan je niet meer beleggen. Alain De Coster Medeoprichter ABS Investment Management

‘Die link is nu op grotere schaal gebroken, zoals je ziet bij onder meer videogameketen GameStop. De meeste hedgefondsen maken hun huiswerk, praten met het management, kopen kwaliteitsaandelen: dat heeft vandaag allemaal geen waarde meer. Als de markt niet langer toelaat dat een aandeel tegen zijn faire prijs noteert, is alles om zeep en kan je niet meer beleggen. Beleggers die zich niet aanpassen vragen om problemen.’

Hoe kunnen de hedgefondsen zich aanpassen?

De Coster: ‘Om te beginnen door aandelen die te klein zijn niet meer aan te raken, zoals GameStop (aandelen met een kleinere beurswaarde zijn makkelijker te sturen, red). Het is ook gevaarlijk als je met te veel hedgefondsen short zit in dezelfde kleine aandelen. Beleggers kunnen dat vrij makkelijk achterhalen. Dat creëert doelwitten.’

‘Sommige hedgefondsen maakten de fout te denken dat dit voorbij zou gaan, maar intussen is het een sociaal issue: het idee van de ‘arme’ kleine belegger tegen de ‘rijke’ hedgefondsen. Belachelijk natuurlijk, want hedgefondsen zijn de voorbije decennia veranderd en tellen ook veel pensioenfondsen als klanten. Die verliezen nu geld voor de pensioenen van de kleine man.’

Sommige hedgefondsen maakten de fout te denken dat dit voorbij zou gaan, maar intussen is het een sociaal issue. Alain De Coster Medeoprichter ABS Investment Management

‘Intussen hebben de meeste hedgefondsen de voorbije dagen hun posities - zowel die speculeren op dalende als op stijgende aandelen - afgebouwd om het risico te verminderen. Dat zet de beurzen onder druk en kan nog enkele dagen duren.’

Wat valt tegen dit fenomeen te beginnen?