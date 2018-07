Het is eenzaam vissen op de bodem

Hoe diep kan een aandeel zakken? Het antwoord op de vraag is simpel: 100 procent.

Hoe diep kan een aandeel zakken? Het was een trouwe lezer die me deze week de vraag stelde, een lezer die een onfortuinlijke aandeelhouder is van Econocom (-10,9%, 2,55 euro). De specialist in de digitalisering van bedrijven kelderde in amper een jaar met twee derde. De IT-groep moest vorige week opbiechten dat er dit jaar geen groei in zit, maar dat de winst bijna een kwart zal terugvallen.

Het antwoord op de vraag is simpel. ‘100 procent’, vertelde ik hem, waarna hij wat verbouwereerd van zijn pintje nipte. Een aandeel kan nu eenmaal niet onder nul zakken. Er zijn tal van voorbeelden van bedrijven waarvan de beurswaarde uiteindelijk naar niets evolueerde, gaande van Lernout & Hauspie, over City Bird tot Alfacam. Vooraleer u depressief wordt: vergeet ook niet dat het stijgingspotentieel van een aandeel onbeperkt is, en dus groter dan de grootst mogelijke daling.

Hij verwachtte natuurlijk dat ik iets zou zeggen over Econocom, waarvan de bodem ergens diep in de Marianentrog lijkt te liggen. Daarop een antwoord geven is moeilijker. Gelukkig lijkt de kans op een daling naar nul uitermate klein. Het bedrijf met 11.000 werknemers is nog altijd winstgevend, kan bogen op een gezonde balans en is actief in een florerende sector. Een minimale opbrengst komt er al binnen enkele weken, wanneer Econocom 12 cent per aandeel kapitaal uitkeert.

Hyena’s en gieren

Maar wanneer een storm over een aandeel raast, kan de ravage enorm zijn. In de eerste plaats vertalen de lagere winstprognoses zich automatisch in een lager koersdoel in de modellen van analisten.

Ten tweede zijn beleggers niet langer bereid de waarderingsratio’s van het verleden op tafel te leggen. Omdat lijken uit de kast zijn gevallen en het vertrouwen in het management een knauw heeft gekregen, willen beleggers pakweg nog 10 in plaats van 15 keer de (lagere) winst betalen.

Ten derde lokt zo’n terugval de hyena’s en gieren van de beurs: de shorters storten zich op het bedrijf, omdat ze weten dat op korte termijn geen goed nieuws te rapen valt. De kans is zelfs groot dat Econocom na de jaar- ook de vijfjaarsprognoses nog naar beneden moet aanpassen.

Verkoopgolf

Bij Econocom zijn de massale verkoopgolf alvorens het slechte nieuws bekend raakte en de verkoop door insiders verzwarende factoren. Dat doet veel beleggers afzijdig blijven. Een herstel van de resultaten kan de koers opnieuw doen opveren, maar dat zal nog niet voor morgen zijn. Ook de aankoop van aandelen door de hoofdaandeelhouder, de familie Bouchard, of door andere insiders, zou een teken zijn dat zij de tuimelperte overdreven vinden en zou de val kunnen stoppen.

Kijken naar wie wel koopt, kan lonen. Als stelregel ga je daarvoor best niet af op de inkoopprogramma’s van de bedrijven. Uit onderzoek van de Amerikaanse beurswaakhond SEC blijkt dat grote inkoopprogramma’s vaak gepaard gaan met zware verkooporders door insiders. Met andere woorden: de bedrijven kopen de aandelen van hun directie- en bestuursleden, tegen gedopeerde koersen.

Inkopen door ingewijden zijn daarentegen wel vaak een gunstig teken. De Amerikaanse bankreus JP Morgan toonde aan dat aandelen die massaal door insiders worden gekocht de 20 weken nadien gemiddeld 7 procentpunt beter presteren dan de markt.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Resilux

Bij de grote aankopers op de website van de beurswaakhond FSMA duikt de voorbije maanden vaak de familie De Cuyper op van de petflessenmaker Resilux (+1,7%, 142,20 euro). De holding Belfima van voorzitter Alex De Cuyper sloeg sinds eind mei 5.166 aandelen in, goed voor een uitgave van 0,76 miljoen euro.

Over Resilux is de voorbije maanden weinig nieuws te melden. Het bedrijf uit Wetteren investeert wel fors. Het bouwt zijn acht fabrieken in de wereld verder uit, en nam vorig jaar een slabakkende sectorgenoot in Servië en een Zwitsers petrecyclagebedrijf over. De modernisering van de Servische dochter en zware investeringen in extra capaciteit moeten dit jaar de resultaten weer hoger kunnen sturen, zei CEO Dirk De Cuyper op de jongste algemene vergadering.

Met een onderwaardering van 27 procent is Banimmo het goedkoopste vastgoedaandeel van de beurs.

Voor wie het al vergeten was: in 2016 deed de investeringsmaatschappij Bain Capital een bod van 190 euro per aandeel op Resilux. Dat ging uiteindelijk niet door, omdat Bain Resilux met een sectorgenoot wou fuseren en de Duitse mededingingsautoriteit dwarslag. In de biedprijs zat toen nog 16,30 euro cash per aandeel die intussen als een kapitaalvermindering is uitgekeerd. Maar zelfs als we dat in rekening brengen, lag de biedprijs gevoelig hoger dan de huidige koers.

De familie De Cuyper heeft ervaring met de verkoop van bedrijven. Alex verrichtte pionierswerk bij de vervanging van gebakken door plastieken bloempotten. Hij verkocht zijn florerende bedrijf Thovadec Plastics, actief in tuinbouwverpakkingen, in 1989 aan het Britse Bowater.

Afga-Gevaert

Bij Agfa-Gevaert (+1,7%, 3,91 euro) heeft Active Ownership een belang van minstens 7,5 procent gekocht. Het aandeel ging tot en met dinsdag elke dag hoger, wat de langste winstreeks opleverde sinds 2000. Volgens insiders zien de Duitsers vooral brood in een afsplitsing van de gezondheidstak. Siemens splitste al enkele maanden geleden zijn medische divisie af. General Electric kondigde eind juni aan hetzelfde te doen. Dat doet de druk op Agfa toenemen, zeker wanneer de markt een forse waardering op de nieuwe medische giganten plakt.

Ook de lingeriemaker Van de Velde (+8,2%, 31,70 euro) kreeg bezoek van bodemschuimers. Topman Erwin Van Laethem stelt dat hij beterschap ziet sinds april, ook al zakte de halfjaaromzet nog 3,2 procent. De voormalige beurslieveling was sinds begin vorig jaar 58 procent gecrasht.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Soms valt een aandeel zo sterk terug dat kapitaalkrachtige bodemvissers meteen het hele bedrijf willen opslokken. Bij Ontex (+34,1%, 26,02 euro) heeft de Franse investeringsmaatschappij PAI intussen een voet tussen de deur gekregen. Na een verbeterd bod van 27,50 euro per aandeel laat de luiermaker de Fransen toe de boeken uit te pluizen. ABN Amro denkt dat PAI uiteindelijk nog 0,5 à 1 euro meer zal betalen als extra toetje, vaak een standaardstrategie. Op donderdag 26 juli komt Ontex met halfjaarcijfers.

Nieuwe bazen

Bij Banimmo (-1,5%, 3,34 euro) denkt Patronale Life dat de dip voorbij is. De Belgische levensverzekeraar neemt het belang van 49,51 procent over van het Franse vastgoedbedrijf Affine, dat het geld goed kan gebruiken. Patronale doet zoals de wet het voorschrijft een bod op de resterende aandelen. Maar aandeelhouders die hoopten op snel gewin zijn eraan voor de moeite. De biedprijs ligt lager dan de beurskoers. De nieuwe referentieaandeelhouder wil de beursnotering behouden, en Banimmo gebruiken als vehikel om zijn pas opgerichte vastgoedpoot te helpen groeien.