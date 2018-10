Hoe hoog wordt het interimdividend van AB InBev?

Analisten denken dat AB InBev donderdag aankondigt dat het in het derde kwartaal meer bier heeft verkocht. Maar prangender is de vraag: hoe hoog wordt het interimdividend?

Krijgen de aandeelhouders van AB InBev , net als vorig jaar, binnenkort een brutodividend van 1,60 euro uitgekeerd per aandeel dat ze bezitten? Dat is de vraag die heel wat aandeelhouders zich stellen, nadat het beurshuis Morgan Stanley begin deze maand opperde dat het dividend misschien beter wat zou krimpen.

Donderdag om 7 uur antwoordt AB InBev die vragen. Heel wat analisten - bijvoorbeeld die van KBC Securities en Deutsche Bank - denken dat de brouwer het geld dat het verdient met de verkoop van bieren als Jupiler, Stella Artois en Budweiser beter kan investeren in de afbetaling van zijn schulden. In de afgelopen twee jaar keerde AB InBev zijn volledige nettowinst uit aan zijn aandeelhouders.

De schuldenberg van AB InBev is hoog. Hij bedraagt eind dit jaar naar verwachting 4,7 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) en krimpt aan een tergend traag tempo, want eind 2019 zal de schuldratio nog steeds een forse factor 4,5 bedragen.

Bovendien is het dividend van AB InBev eerder hoog, betoogt KBC. Vorig jaar konden aandeelhouders rekenen op 2 euro dividend en een interimdividend van 1,60 euro. Oftewel: 3,60 euro in totaal.

Dat is zo'n 4,5 procent van de waarde van het AB InBev-aandeel. Andere bedrijven die actief zijn in de wereld van de fast moving consumer goods - jargon voor wat in de supermarktrekken gewoon droge voeding, drank en zeep heet - zitten aan een percentage van 3 procent.

Stijgende verkoop in Braziliƫ

Wat AB InBev doet met het dividend is koffiediek kijken, maar hoe het het bedrijf financieel vergaan is in het derde kwartaal is wel zo goed als zeker. Analisten zijn het erover eens dat zowel het aantal verkochte liters bier, de verkoop in dollar en de winst zijn toegenomen.