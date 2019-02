Hoe presteerden ING en BNP Paribas in 2018?

Met jaarcijfers van zowel het Nederlandse ING als het Franse BNP Paribas trekt woensdag zich ook het resultatenseizoen in de Belgische banksector op gang. Beide financiële reuzen hebben immers ook een belangrijke dochter in ons land. BNP Paribas Fortis is de grootste bank van België, ING België is het nummer vier in ons land.

Volgens een consensus verzameld door het financiële persagentschap Bloomberg boekte ING in 2018 een nettowinst van 5,3 miljard euro, tegenover 4,9 miljard euro in het jaar daarvoor. Dat resultaat had nog hoger kunnen liggen als ING afgelopen herfst geen schikking van 775 miljoen euro had moeten treffen om verdere vervolging in een aantal witwaszaken te vermijden.

Beleggers zullen extra aandacht besteden aan de mate waarin ING in de kosten kan snijden, en het dividend op peil weet te houden. Voor de laatste drie maande van 2018 zou de winst uit voortgezette activiteiten volgens de analistenprognoses uitkomen op 1,15 miljard euro.

Ook belangrijk: kan ING in een moeilijk marktklimaat de commissie-inkomsten uit de verkoop van financiële producten verder opkrikken? De Belgische dochter van ING slaagde daar in het derde kwartaal alvast in, terwijl er eindelijk ook een einde kwam aan de dalende rentemarges. Vraag is of die trend kon worden verdergezet in de laatste drie maanden van vorig jaar.

Moeilijke obligatiehandel weegt op Parijs

BNP Paribas laat nog niet helemaal in zijn kaarten kijken als het over de Belgische activiteiten gaat. De groep zal woensdag wel meegeven hoe de Belgische retailtak van dochter BNP Paribas Fortis het ervan heeft gebracht in 2018.

Maar op nieuws over andere divisies van BNP Paribas Fortis, zoals de zakenbankpoot, de leasingdochter Arval of de Turkse dochter TEB, is het wachten tot de lente. Door de gekelderde Turkse lira is de verwachting dat de Turkse dochter zwaar zal wegen op de resultaten van BNP Paribas Fortis.

Bij de Franse moedergroep is het vooral uitkijken naar de resultaten van de marktenzaaldivisie. Net zoals Deutsche Bank en andere grootbanken heeft ook BNP Paribas al meerdere kwartalen na elkaar zwaar te lijden onder de slabakkende obligatiehandel.

Nu de Italiaanse economie in een recessie is beland komt ook BNP Paribas' Italiaanse dochter nog wat meer in de spotlights te staan, terwijl er ook wordt uitgekeken naar een update over de hervormingen in het Franse retailnetwerk.