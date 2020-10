Hoe surfen op de tweede coronagolf?...

De tweede golf van het coronavirus legt landen en regio’s opnieuw gedeeltelijk plat. De lockdowns hakken zwaar in op sommige bedrijven, maar doen andere floreren. Voor de belegger is een darwiniaanse selectie nodig.

De Europese beurzen leken lang immuun voor de heropflakkering van de pandemie, maar laten nu toch van hun pluimen. De Bel20 speelde in twee weken 7 procent kwijt. Het coronavirus dreigt het hersteltraject van de economie te fnuiken en veroorzaakt bijkomende onzekerheid. Veel effecten zijn meteen merkbaar. De Belgische kledingwinkels zagen de verkoop deze week halveren. Want door de sluiting van de horeca is funshoppen er niet meer bij. In Nederland verkochten de winkels 38 procent minder door de verscherpte coronamaatregelen. De retail, maar ook de winkelverhuurders zien opnieuw af.

‘De neerwaartse risico’s blijven groter dan de opwaartse door de duidelijke en wereldwijde revival van de pandemie’, zegt KBC-hoofdeconoom Jan Van Hove. Op de beurs zien we echter geen herhaling van wat zich in maart afspeelde, toen de Bel20 in enkele dagen 40 procent lager donderde en weinig onderscheid werd gemaakt tussen bedrijven en sectoren. Alles kelderde. Er heerste complete chaos omdat we in de voorbije 100 jaar nooit zo’n ernstige pandemie meegemaakt hadden. Nu maakt de beurs een sterk onderscheid: sommige aandelen floreren, terwijl andere het moeilijk hebben en zelfs nieuwe dieptepunten opzoeken.

De eerste virusgolf heeft ons veel geleerd. ‘Beleggers zijn gerustgesteld door hoe bedrijven de eerste lockdown hebben aangepakt’, legt Alan Vandenberghe, hoofd research van KBC Securities uit. ‘Daardoor is de volatiliteit, de mate waarin de koersen bewegen, minder extreem dan in de eerste golf. Maar omdat markten geneigd zijn te handelen volgens het gezegde ‘eerst doen, dan denken’, zullen de bedrijven die het meeste risico lopen het veel slechter doen dan ondernemingen die gezien worden als veilige havens.’

KBC Securities stelde daarom een lijst samen met aandelen die het meest onderhevig zijn aan de tweede golf en namen die het meest bescherming bieden (zie volgende pagina).

Barco zit in de gevarenzone, en bewees dat deze week met bar slechte cijfers en een orderboekje dat 43 procent opdroogde. Barco levert projectiesystemen aan bioscopen en concertorganisatoren, die in overlevingsmodus zitten en niet langer investeren. Zelfs de tak medische beeldvorming had het moeilijk omdat de ziekenhuizen prioriteit geven aan corona-apparatuur. Zowel KBC Securities als ING schrapte het koopadvies. Barco kan dankzij zijn cashberg van een kwart miljard euro een storm doorstaan, maar haast om te kopen moet u niet hebben.

Popcorn

Een stevige balans is één ding, maar ook die volstaat niet als gedurende een lange periode cash wegstroomt. Dat is een gevaar voor zowat alle bioscoopuitbaters. Zij kampen niet alleen met een zwak bezoekersaantal, maar ook met het uitblijven van blockbusters omdat de Hollywood-studio’s hun releases uitstellen of rechtstreeks op een streamingplatform aanbieden. Dat laatste is misschien een structureel probleem.

Een stevige balans is één ding, maar ook die volstaat niet als gedurende een lange periode cash wegstroomt. Dat is een gevaar voor zowat alle bioscoopuitbaters.

Deze week gooide KBC Securities de handdoek in de ring door het koopadvies voor Kinepolis te schrappen. De cinemagroep mag in België zelfs geen cola of popcorn meer verkopen, waaraan de keten meer verdient dan aan een filmticket. In België mogen maximaal 100 mensen de zaal in, in Nederland vanaf deze maand nog 30. Kinepolis stelde alle niet-essentiële investeringen uit om de uitstroom van cash te beperken en bereikte een akkoord met zijn banken om de schuldafspraken tot midden 2021 op te schorten.

De schulden liepen eind juni op tot 463 miljoen euro, tegenover een brutobedrijfswinst (ebitda) van amper 16,4 miljoen in de eerste jaarhelft. Er lekte 29,4 miljoen euro cash weg. Kinepolis bezit nog vastgoed dat het eventueel te gelde kan maken, maar kan geen jaren leven met een continue cashuitstroom.

Jensen, nog een naam uit de gevarenzone, bereikte zijn laagste peil in vijf jaar. De maker van wassystemen heeft een wereldwijd marktaandeel van 25 procent en heeft hotels en cruisebedrijven als grote klanten. Jensen ontsloeg sinds maart 15 procent van zijn personeel. Voor 2022 ziet het bedrijf geen beterschap. Omdat er geen schulden zijn en Jensen drastisch kosten wegsnoeide, kon het bedrijf nipt winstgevend blijven over het eerste halfjaar. Het aandeel noteert tegen 48 keer de winst, maar bij een normalisering tegen 2022 zou dat naar 10 zakken.

‘Veel bedrijven met een businessmodel dat afhangt van het bijeenbrengen van mensen zijn spotgoedkoop’, zegt een handelaar die liever anoniem blijft. ‘Toch weiger ik ze te kopen. Om een rerating te krijgen, moet er eerst een vooruitzicht zijn dat de zaken normaal kunnen draaien. Zolang er geen uitzicht is op een vaccin of wondergeneesmiddel voor Covid-19 zijn de risico’s te groot. Pas daarna kun je je slag slaan.’

Wie toch een gokje wil wagen in de getorpedeerde sectoren, kiest beter voor een ‘survival of the fittest’-strategie. Wie is in staat de crisis te overleven en er nadien beter uit te komen omdat de zwakkeren zijn opgeslorpt of zelfs niet meer bestaan? De stevigheid van de balans en de stabiliteit van de inkomstenstroom zijn belangrijk, maar ook de liquiditeit, de mate waarin een bedrijf over voldoende middelen beschikt om de barre periode te overbruggen.

Schermvullende weergave

In de horeca staan de twee genoteerde Belgische brouwers stevig genoeg om de pandemie te overleven. AB InBev, dat ruim een op de vier biertjes wereldwijd brouwt, zag in het tweede kwartaal de brutobedrijfswinst (ebitda) 34 procent in elkaar storten. Maar met 3,4 miljard dollar blijft het een mooie som. Door de winstdip is de schuldgraad gestegen tot 4,9 keer de ebitda. Gelukkig heeft de brouwer gemaakt dat hij de komende jaren geen grote aflossingen moet doen. De looptijd van de schulden bedraagt gemiddeld 14 jaar. AB InBev heeft ook 25 miljard dollar liquiditeiten beschikbaar die het bij de bankiers kan aanspreken. En als er echt geld tekort is, kan de bierreus bijkomende aandelen van zijn Aziatische filiaal verkopen.

Het kleine Co.Br.Ha., dat onder meer Primus en Tongerlo brouwt, is nog meer dan AB InBev afhankelijk van de horeca. 63 procent van de Belgische verkoop gebeurt in de cafés en restaurants. Het familiale bedrijf zal wellicht verlies lijden, maar heeft geen schulden en een stevige vastgoedportefeuille.

Champagne

Bij de champagnemaker Vranken-Pommery zijn er vooral schulden: 742 miljoen. Vergelijk dat met de minibedrijfswinst van 1,2 miljoen in het eerste halfjaar en u begrijpt dat er iets structureel verkeerd zit. Champagnegroepen hebben doorgaans een hoge schuldgraad. Ze vergen veel werkkapitaal, want de wijnen moeten jaren rijpen. Bij Vranken dekken de voorraden 94 procent van de schulden. Maar een schuldgraad van 19 keer de ebitda van het laatste normale jaar is te veel van het goede, en verhindert dat netto een mooie winst kan overblijven.

Nog een pak andere bedrijven uit de Benelux zijn afhankelijk van de horeca. Ter Beke is onder meer de hofleverancier van de pastagerechten bij Pizza Hut. Spadel verkocht 5 procent minder door de gesloten cafés en restaurants. Bovendien verkocht de groep door het hogere thuisverbruik meer grote flessen van zijn merken Spa en Bru, waarop de winstmarges kleiner zijn. Ook Resilux klaagde daarover, hoewel de petflessenmaker zijn cijfers tijdens de pandemie wel fors wist te verbeteren. Resilux noteert tegen 14 keer zijn winst. Dat is de helft goedkoper dan het dure Spadel.

Microsoft heeft door Covid-19 twee jaar digitale transformatie doorgemaakt in amper twee maanden. Satya Nadella CEO Microsoft

Zakenreizen

Het toerisme en de luchtvaart zijn evidente slachtoffers. Zelfs tijdens de eerste golf was het makkelijker reizen in de EU, berekende de zakenbank UBS. Dat weegt op toerismegroepen als TUI of hoteluitbaters als Accor. TUI kan met 2 miljard euro liquiditeiten de winter overbruggen, maar een kapitaalverhoging van 1 à 1,5 miljard dringt zich op. Omdat de beurswaarde amper 1,9 miljard bedraagt, dreigt een massale verwatering voor de bestaande aandeelhouders. Bij Accor zijn de kamers amper 31 procent bezet. De keten verliest nog altijd 80 miljoen euro cash per maand. Nog meer dan bij TUI speelt bij Accor de onzekerheid over de lange termijn een rol. Het is lang niet zeker dat zakenreizen hernemen als de pandemie voorbij is. Bedrijven zien in dat contact met klanten ook mogelijk is zonder dure trip.

Dat weegt ook op de luchtvaartmaatschappijen, die in sneltempo cash verbranden. Bij Air France-KLM steeg de schuldgraad in een halfjaar van 1,5 naar 4,8 keer de ebitda. Zonder staatssteun zijn de meeste maatschappijen op weg naar het faillissement. De lege luchthavens maken ook andere slachtoffers. Zoals de holding Bois Sauvage, die met Neuhaus een groot deel van zijn pralines in luchthavenshops verkoopt.

Helemaal aan de andere kant staan de bedrijven die munt slaan uit de pandemie. ‘Microsoft heeft door Covid-19 twee jaar digitale transformatie doorgemaakt in amper twee maanden’, zei CEO Satya Nadella. Het aandeel spurtte sinds begin maart een derde hoger. Toch is de versnelde digitalisering niet voor alle bedrijven een zegen. ‘Wat velen vergeten, is dat de digitalisering vaak een interne transformatie bij een bedrijf betekent, met dure investeringen in een periode dat de budgetten hard worden getroffen. Niet alle sectoren zitten op een gelijk speelveld, en zelfs binnen sectoren verschilt de digitale paraatheid sterk tussen bedrijven’, waarschuwt ING-econoom Julian Manceaux.

De lege luchthavens maken ook andere slachtoffers. Zoals de holding Bois Sauvage, die met Neuhaus een groot deel van zijn pralines in luchthavenshops verkoopt.

Manceaux betwijfelt of de digitale winnaars van dit jaar winnaars zullen blijven. ‘Na de eerste lockdown viel e-commerce fors terug. Het is geen garantie dat die trend aanhoudt, of dat thuiswerken de norm wordt als de pandemie voorbij is.’ Toch blijven de digitale giganten gegeerd. Sinds 2000 waren de Amerikaanse techaandelen nooit zo duur. Bedrijven als Alphabet (Google), Apple, Microsoft en Facebook noteren tegen 30 à 35 keer hun winst. ‘Door hun dominantie in de sector, hun technologische expertise, hun groei en stevige balansen is dat echter niet excessief’, zegt het beurshuis Charles Schwab.

Inflatie

‘Om sommige aandelen kan je gewoon niet heen’, zegt JPMorgan-analist Samik Chatterjee. ‘Neem Apple. Zelfs in coronatijden getuigen de resultaten van de weerbaarheid van zowel de diensten als de producten van het bedrijf, waardoor beleggers bereid zijn een premie te betalen voor het aandeel. De koers vormt niet langer een ideale instapgelegenheid, maar het potentieel en de katalysatoren zoals 5G maken dat je als belegger moeilijk afscheid kan nemen van ’s werelds grootste genoteerde bedrijf.’

Ook buiten de technologie profiteren veel bedrijven van de pandemie. Alleen al naar de inflatiestatistieken kijken, zegt genoeg. ‘Voor het eerst sinds 1995 zijn de prijzen voor duurzame consumentengoederen in de VS gestegen’, zegt Christian Schermann, VS-econoom bij de vermogensbeheerder DWS. ‘Vooral goederen die de mensen gelukkig of veiliger maken in tijden van social distancing zijn duurder geworden.’

De prijzen voor huishoudapparaten stegen sinds februari met 10 procent. Door de grote vraag kunnen de leveranciers gemakkelijker meer vragen. Het verklaart waarom SEB, Whirlpool en De’Longhi het zo goed doen op de beurs.

De prijzen voor huishoudapparaten stegen sinds februari met 10 procent. Door de grote vraag kunnen de leveranciers gemakkelijker meer vragen. Het verklaart waarom SEB, Whirlpool en De’Longhi het zo goed doen op de beurs. Die laatste is met koffiezetapparaten als voornaamste product bijna verdubbeld. Door het vele thuiswerken slurpen we meer koffie die we liefst via een snelle capsuleformule zetten. JDE Peet’s, de moeder van Douwe Egberts, kondigde deze week een investering van 110 miljoen euro aan om de productie van koffiecapsules uit te breiden.

Wereldwijd steeg de verkoop van aluminiumcapsules met 60 procent. Ook Nestlé profiteert daar met zijn Nespresso volop van en tekent voor de grootste groei in vijf jaar. Het Zwitserse concern kende ook een explosie van zijn duurdere katten- en hondenvoermerken. We willen in deze tijden ook onze huisdieren extra verwennen.

Concurrent Unilever kende dan weer succes met zijn Magnum-ijsjes omdat we onszelf thuis meer in de watten leggen. Dat is indirect goed nieuws voor Miko, dat de dozen voor het Magnum-ijs - de versie zonder stokjes - levert. Al compenseert dat de daling van het koffieverbruik op kantoor, waar Miko sterk in staat, niet.

Door de pandemie wassen en ontsmetten we ook veel meer. Procter & Gamble trok deze week zijn jaarprognose op dankzij de sterke vraag naar schoonmaakproducten. De divisie met merken als Mr. Proper, Vicks en Oral B boekte 30 procent meer omzet.

Ook Reckitt Benckiser voorspelt dat 2020 een grand cru wordt dankzij het boomende ontsmettingsmerk Dettol. En ondanks de lockdown ging zelfs de verkoop van Durex-condooms erop vooruit dankzij de lancering van de eerste polyurethaan-exemplaren in China.

We hebben ook meer tijd om thuis klusjes te doen. De doe-het-zelfketens floreren. Onze tuinen lagen er sinds lang niet meer zo goed bij. De Zweedse maker van tuinwerktuigen Husqvarna wist zijn kwartaalwinst te verdubbelen.

Hoelang de pandemie de koersen nog bepaalt, is een groot vraagteken. De Spaanse griep was 100 jaar geleden na twee jaar en 5 miljoen slachtoffers uitgewoed omdat de bevolking resistenter was geworden en het virus naar een minder schadelijke vorm was gemuteerd. Een vaccin kan dat versnellen. Zonder vaccin kan het ook langer duren. Zoals altijd op de beurs geldt de waarschuwing: rendementen of gebeurtenissen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.