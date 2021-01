In het hoofd van de Reddit-belegger

Een leger van miljoenen kleine beleggers haalde het wereldnieuws door het aandeel GameStop de stratosfeer in te jagen. De redactie vertoefde een week in de onderwereld van r/wallstreetbets. ‘Wij kunnen langer achterlijk blijven dan de hedge funds solvabel.’

‘He’s still in!!!.’ Op r/wallstreetbets, een kanaal van het Amerikaanse chatforum Reddit, reageert een belegger woensdagavond euforisch op de post van DeepFuckingValue (disclaimer: een artikel pennen over wallstreetbets zonder scheldwoorden te gebruiken lukt niet), de held van het forum. Hij of zij stapte in september 2019 voor 50.000 dollar in GameStop. Dat laatste verkoopt videospelletjes via een netwerk van winkels en zag de omzet in vier van de vijf voorgaande boekjaren krimpen. Omdat steeds meer mensen - los van corona - hun games gewoon thuis downloaden, is de groep een logisch slachtoffer van shorters. Die lenen aandelen om ze daarna op de beurs te dumpen. De hoop is om de aandelen later tegen een prikje terug te kopen en terug te geven aan de ontlener.

Lexicon r/wallstreetbets

Yolo: You only live once of het codewoord om all-in te gaan. Al het spaargeld gaat naar aandelen en opties van een bepaald bedrijf. Diversificatie is voor losers.



FD: opties waarvan de uitoefenprijs zich heel ver boven de koers van het aandeel bevindt. FD’s worden bekeken als goedkope lottobiljetten. In de meeste gevallen ben je met FD’s gezien en lopen ze waardeloos af. Maar als het aandeel explodeert, heb je met de FD’s een nog spectaculairder rendement dan met het aandeel. FD staat voor faggot’s delight en draagt bij tot het homofobe en racistische imago in sommige krochten van het forum.



DD: due diligence, ofwel een analyse van het aandeel. Gebruiker u/Jeffamazon staat erom bekend en postte begin december 2020 een diepgaande analyse van 15.000 tekens over GameStop met een koersdoel van ... 420 dollar.



GME: zeg niet GameStop, maar GME, de beursticker van het aandeel, eventueel voorafgegaan door een dollarteken. De voorbije week waren ook de tickers BB (BlackBerry) en NOK (Nokia) erg populair.

Geen daytraders

DeepFuckingValue stapte dus tegen de trend in in GameStop en publiceert elke 24 uur een foto van zijn portefeuille die bestaat uit aandelen en callopties van de winkelketen. Een calloptie geeft het recht om een aandeel te kopen tegen een bepaalde uitoefenprijs. De waarde van de portefeuille is na enkele herbeleggingen aangedikt van 50.000 dollar naar 50 miljoen dollar. DeepFuckingValue had deze week zijn portefeuille kunnen liquideren om de rest van zijn leven op een strand te gaan liggen, maar dat deed hij niet.

De Angelsaksische media noemen de Reddit-beleggers steevast daytraders, maar dat zijn ze juist niet. Daar ligt al een eerste verklaring voor de koersexplosie van GameStop. De Reddit-beleggers houden hun aandelen stevig vast en bouwen de posities nog op, yolo-gewijs. Yolo is een van de meest voorkomende termen op het forum en slaat op de alles-of-nietsbenadering: al het spaargeld gaat op in één aandeel, momenteel GameStop. Soms zien we posts passeren waarin een belegger fier aankondigt ook het spaargeld van de kinderen te hebben ingezet of vers geld uit een kredietkaartschuld.

Het Reddit-leger moet niets weten van diversificatie, al decennia les nummer een in duizenden beleggingsboeken. Een doorsneeportefeuille moet volgens elke beursexpert minstens uit een tiental aandelen bestaan.

30 miljard Uitgaand van een doorsneeportefeuille van 6.000 dollar per lid kan je r/wallstreetbets beschouwen als een hedge fund met 30 miljard dollar vuurkracht.

Drietrapsraket

Het is niet zo dat de Reddit-beleggers het nut van diversificatie niet begrijpen. Het is ook niet zo dat zij gelijk wat kopen. Menig beurswatcher maakte de voorbije week de vergelijking met de internetbeurshype van eind jaren 90, toen bedrijven hun beurskoers zagen exploderen als ze het achtervoegsel .com aan hun naam toevoegden. Ook een eerste vluchtige lectuur van de posts vol met scheldwoorden en beledigingen (Europeanen worden steevast denigrerend Europoors genoemd) wijst eerder op een bende ‘retards’ of ‘gedegenereerden’, zoals ze zichzelf consequent noemen. Niets is minder waar.

Alles draait om veel geld verdienen - of verliezen - door Wall Street als een casino te gebruiken. Via opties. En intussen treedt eindelijk iemand op tegen de hebzucht van de hedge funds. M.R. 20 jaar, Belgische Reddit-belegger

We komen in contact met het 20-jarige Belgische Reddit-lid M.R. Hij studeert economische wetenschappen en belegt via de brokers Bux en Degiro (‘Op Bux kan je GameStop niet kopen’). M.R. blijkt zeer veel te weten over drie dingen: het bedrijf GameStop, hoe shorters hun posities moeten sluiten en hoe optietraders hun posities moeten afdekken. Het zijn de drie elementen in een drietrapsraket waarmee de Reddit-beleggers scheuren en barsten veroorzaakten in de financiële loodgieterij van de markten. De Reddit-beleggers ontdekten een zwakke plek in het financiële systeem en de rest is beursgeschiedenis.

Stap 1: Samen één aandeel kiezen

Het forum r/wallstreetbets telde donderdagavond ruim 5 miljoen leden. Door af te spreken welk aandeel ze kopen worden ze zelf de facto een hedgefonds van 30 miljard dollar in de veronderstelling dat de gemiddelde portefeuille 6.000 dollar groot is.

Het forum straalt een enorm ‘wij’-gevoel uit. ‘I did my part’ gevolgd door een foto van de portefeuille is een van de meest voorkomende posts. De belegger maakt zo duidelijk dat hij al zijn spaargeld in het bewuste aandeel stopte. Afhankelijk van diens vermogen gaat het om 2.000, 20.000 of 200.000 dollar. Zolang het yolo-principe is gerespecteerd, mag de belegger voor zijn post rekenen op massale steunbetuigingen. Als een belegger een foto van zijn portefeuille publiceert, zien we geregeld de y doorstreept in ‘your portfolio’, om het wij-gevoel te benadrukken.

Het beleggersforum is wereldnieuws geworden en is daardoor in één week dubbel zo sterk geworden. Toen wij ons begin deze week lid maakten, waren er nog maar 2,4 miljoen leden.

Stap 2: De short squeeze

In de keuze van een aandeel is de zogenaamde ‘short interest’ van groot belang. Die geeft weer hoeveel aandelen zijn uitgeleend om te shorten in verhouding tot het beschikbaar aantal aandelen. Bij GameStop valt op dat de short interest zich boven 100 procent bevindt. Er worden meer aandelen geshort dan er aandelen zijn. Een brutale shorttechniek.

Ik verkoop een deel van mijn GameStop-aandelen als de koers tussen 2.000 en 5.000 dollar zit. Anonieme Reddit- belegger

‘Hou je rekening met enkele overtuigde aandeelhouders in GameStop zoals Michael Burry (de man die rijk werd met de crash van de huizenmarkt en centraal staat in de film ‘The Big Short’, red.), dan zit je met een short interest van 180 procent’, schrijft het invloedrijke lid u/Jeffamazon in een post in december. Op dat moment koopt M.R. naar eigen zeggen 31 aandelen tegen 16,30 dollar per stuk.

Als de beurskoers voor de shorters de verkeerde kant opgaat, moeten zij massaal aandelen opkopen. Als er niet genoeg aandelen in de markt aanwezig zijn, leidt dat tot een ‘short squeeze’ met een koersexplosie tot gevolg.

De analyse van GameStop bevat zeker ook fundamentele elementen, zoals de betrokkenheid van Ryan Cohen. Die bouwde een succesrijk e-commercebeleid rond Chewy, een bedrijf in huisdierenproducten. Cohen is doorgedrongen tot de raad van bestuur van GameStop en wil er het ‘Amazon voor games’ van maken.

Het gebeurt wel meer dat jongeren gek worden van een aandeel als ze overtuigd geraken van ‘het verhaal’. In het geval van GameStop gaat het om de komst van Chewy in combinatie met de aankopen van Burry. Net zoals Tesla vorig jaar - in Reddit-taal - naar de maan werd geschoten vanwege het geloof in de visie van Elon Musk. De grote held van het forum wordt er steevast ‘Papa Musk’ genoemd.

Stap 3: De gamma squeeze

Tijdens ons weeklang verblijf in r/wallstreetbets zagen we geregeld de post ‘Niet verkopen, vrijdag tikken we 1.000 dollar aan’. De hausse van GameStop begon vorige week vrijdag 22 januari met gigantische optievolumes. Gisteren opende het aandeel 95 procent hoger.

Schermvullende weergave

Op de laatste werkdag van de week lopen de wekelijkse opties in GameStop af. Op dat moment kunnen alle bezitters van callopties het aandeel opeisen wanneer de daartoe afgesproken prijs - de uitoefen-prijs - lager ligt dan de beurskoers. Bij een extreme stijging van het aandeel kan dat het geval zijn voor alle callopties die aflopen. Veel verkopers van die callopties moeten op vrijdag dan nog op zoek gaan naar extra aandelen om aan hun leveringsverplichting te voldoen.

Daarnaast is er de rol van de marktmaker in opties, zeg maar de tussenpersoon tussen kopers en verkopers. Als de marktmaker relatief veel callopties heeft verkocht, moet hij zijn posities gaan indekken. Dat kan alleen door de aandelen te kopen. Hoe sneller de beurskoers stijgt, hoe meer aandelen de marktmaker moet kopen. Maar die aankopen doen de beurskoers verder stijgen, waardoor hij zich opnieuw moet indekken door extra aandelen te kopen. Dat heet in het jargon een gamma squeeze.

Imago

De drietrapsraket van Reddit resulteerde in miljardenverliezen bij verschillende hedge funds. Andrew Left van Citron Research gooide de handdoek in de ring en sprak over bedreigingen aan het adres van zijn familie. Het voorval besmeurt het imago van r/wallstreetbets, dat eerder al racistisch en homofoob werd genoemd, nog meer. M.R. relativeert: ‘Elke online community heeft rotte appels. Het overgrote deel neemt daar afstand van. Los van alle ruis draait het om heel veel geld verdienen - of verliezen - door Wall Street als een soort casino te gebruiken. Via opties. En intussen treedt eindelijk iemand op tegen de ongelooflijke hebzucht van de hedge funds.’

We komen op het forum ook u/WondrousCutlet tegen, een Nederlander die dagelijks zijn afschriften toont van DeGiro. Hij heeft 2.483 aandelen van GameStop in bezit, vrijdag goed voor een waarde van ruim 700.000 euro. Behalve r/wallstreetbets zien we dat hij of zij ook is aangesloten bij een ander Reddit-forum r/DutchFIRE. FIRE staat voor het streven naar financiële onafhankelijkheid op zo jong mogelijke leeftijd. Een poging om contact te leggen draaide op niets uit.

Afloop

De grote vraag is hoe dit afloopt. De voorbije week verschenen berichten over een ingrijpen van de Amerikaanse beursautoriteit. Ambtenaren van de Securities & Exchange Commission (SEC) schuimen de hele dag het forum af op zoek naar bewijzen van marktmanipulatie, maar evident is dat niet. Populair is ingrijpen ook niet: Reddit is een transparant kanaal, hedgies maken onder elkaar afspraken achter gesloten deuren tijdens een chique diner. De Reddit-beleggers kregen de voorbije week alvast steun van de miljardairs Chatham Palihapitiya (durfinvesteerder), de Winklevoss-broertjes (Facebook, bitcoin) en uiteraard Musk. Met een welgemikte tweet stuurde Musk GameStop nog wat hoger en bracht zo een hefboomfonds dat eerder ‘zijn’ Tesla viseerde in de problemen.

‘De echte short squeeze is nog niet begonnen. Nog altijd staan de aandelen voor meer dan 100 procent short’, zegt M.R. De Reddit-beleggers mikken op een ‘Volkswagen-moment’. Dat aandeel ging in 2008 maal vijf door een short squeeze. Vandaar dat het koersdoel van 1.000 dollar geregeld opduikt op het forum. Maar omdat de ‘short ratio’ nu hoger ligt dan bij Volkswagen rekenen meerdere leden op meer. ‘Ik verkoop een deel van mijn aandelen als we tussen 2.000 en 5.000 dollar zitten’, vertrouwt een Reddit-lid ons anoniem toe.