Is de dollar meer dan een snelle hap waard?

De dollar is de jongste weken flink gestegen tegenover de euro. Zal de klim doorzetten en moet u meer beleggen in ’s werelds belangrijkste munt?

De Amerikaanse dollar maakt een comeback op de valutamarkten. Het groene biljet heeft de jongste weken tegenover alle belangrijke munten een deel van het verlies van vorig jaar goedgemaakt. Een van de belangrijkste slachtoffers is de euro. De eenheidsmunt zakte deze week naar het laagste peil van dit jaar.

We zijn positief over dollarobligaties. Jérôme van der Bruggen Bank Degroof Petercam

De recente remonte van de dollar en terugval van de euro zijn vooral te wijten aan ontgoocheling over de prestaties van de Europese economie. De economische groei in de eurozone halveerde in het eerste kwartaal. De sterke afkoeling van de economie is een verrassing en gedeeltelijk te wijten aan uitzonderlijke factoren, zoals slecht weer, een griepepidemie en stakingen. Maar er is meer aan de hand. De jongste cijfers suggereren dat het tweede kwartaal niet veel beter wordt.

Bovendien blijft de inflatie in de eurozone lager dan verwacht. Vooral de daling van de kerninflatie naar 0,7 procent in april viel op. Ook die terugval is slechts deels het gevolg van tijdelijke factoren, zoals de timing van de paasvakantie, die de prijzen van reizen beïnvloedt. Met 1,2 procent blijft de algemene inflatie veel lager dan de doelstelling. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een inflatie van ‘minder dan maar dicht bij 2 procent’ op middellange termijn.

Stimulusprogramma ECB

De combinatie van lagere groei en zwakke inflatie leidde tot speculatie dat de ECB haar obligatieaankopen zal verlengen. Het stimulusprogramma loopt minstens tot eind september, maar economen verwachten een verlenging tot eind december.

De cijfers van de Amerikaanse economie zijn duidelijk beter dan de Europese cijfers. De belastingverlaging en de verhoging van de overheidsuitgaven in de VS doen daar de groei versnellen. Daardoor groeien de VS sneller dan de eurozone nadat ze in 2016 en 2017 het onderspit moesten delven. Voorts steeg de Amerikaanse inflatie in maart naar de doelstelling van 2 procent.

De kloof tussen de Amerikaanse en Europese economie heeft het renteverschil tussen beide economieën doen toenemen. De ‘spread’ tussen de Amerikaanse en Duitse tienjaarsrente steeg deze week naar een recordhoogte. Dat grote renteverschil ondersteunt de dollar en weegt op de euro.

Economen zeggen dat de euro op korte termijn nog lichtjes kan afbrokkelen. Maar de meesten zien de eenheidsmunt niet onder 1,15 dollar dalen.

Op wat langere termijn verwachten de meeste economen een herstel van de euro en een terugval van de dollar. ‘We blijven tamelijk optimistisch over de Europese economie’, zegt Dirk Thiels, financieel analist van KBC Asset Management. ‘De faire waarde van de euro is 1,25 dollar, misschien zelfs 1,30 dollar. We gaan wellicht in die richting.’

Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis, ziet de euro op termijn stijgen naar 1,28 of 1,30 dollar. Hij verwijst naar de koopkrachtpariteit. De theorie van koopkrachtpariteit zegt dat een euro 1,30 dollar waard is als een Europese consument met 1 euro in de eurozone evenveel kan kopen als een Amerikaan met 1,30 dollar in de VS. De koers van een munt evolueert op lange termijn in de richting van de koopkrachtpariteit, maar kan daar soms jaren sterk van afwijken.

2,5% Apple De dollarobligatie van Apple biedt tot 2023 een nettorendement van 2,5 procent.

Koen Maes, hoofd activaspreiding bij de vermogensbeheerder Candriam, ziet nog een andere reden waarom de euro op langere termijn zal stijgen. ‘De Amerikaanse economie nadert het einde van de opgaande fase van de conjunctuurcyclus. In Europa zal het economisch herstel nog langer duren.’

De economische expansie in de VS begon in het midden van 2009 en duurt dus al bijna negen jaar. Slechts één keer - van 1991 tot 2001 - kenden de VS een nog langere periode van groei. In de eurozone startte de economische heropleving pas in 2013.

‘De ECB zal vanaf het midden van 2019 de rente verhogen’, voegt Maes eraan toe. ‘Daardoor zal het renteverschil tussen de VS en Europa dalen, en dat is goed nieuws voor de euro. Ook het grote Amerikaanse handelstekort is een handicap voor de dollar.’

Maar niet iedereen is somber over de dollarvooruitzichten. ‘We zijn positief over dollarobligaties’, zegt Jérôme van der Bruggen, hoofd beleggingsstrategie van Bank Degroof Petercam. ‘We zien de dollar verder stijgen. De Amerikaanse economie blijft het goed doen en de centrale bank verstrakt het monetair beleid. Bovendien is de rente in de VS duidelijk hoger dan die in Europa.’

Van der Bruggen merkt op dat het obligatieluik van de referentieportefeuille van Degroof Petercam doorgaans 100 procent in euro investeert. ‘Nu wijken we af van onze benchmark en beleggen we een deel in dollar. We leggen twee accenten. We houden wat dollars aan in de vorm van cash op een beleggersrekening. Voorts hebben we een voorkeur voor Amerikaanse staatsobligaties, waaronder inflatiegelinkte obligaties, met een looptijd van zowat drie jaar.’

Verscheidene grootbanken bieden termijnrekeningen in dollar aan. Bij Belfius levert zo’n termijnrekening op één maand zowat 1,3 procent bruto op en een rekening op zes maanden 2,05 procent. KBC biedt 1,7 procent op drie maanden.

Vlottende rente

Ook Candriam investeert zijn obligatieportefeuilles doorgaans volledig in euro. Maar de vermogensbeheerder diversifieert nu een klein deel naar de dollar. Maes: ‘We hebben onlangs dollars bijgekocht. We kochten vooral obligaties met vlottende rente, omdat ze beleggers beschermen tegen een rentestijging. Een voorbeeld van een aantrekkelijke obligatie met vlottende rente is de obligatie van CVS Health Care, een dienstverlener in de gezondheidssector. Die obligatie met vervaldag 9 maart 2020 levert een nettorendement van 1,88 procent op.’

‘Maar onze beleggingen in dollarobligaties zijn een tactische positie voor de komende weken’, beklemtoont Maes. ‘Beleggers moeten erover waken dat ze op tijd winst nemen en weer uitstappen. Op langere termijn zal de dollardaling wellicht groter zijn dan het renteverschil tussen de dollar en de euro.’

Dirk Van Praet, obligatiespecialist van BNP Paribas Fortis, signaleert dat de bank al twee jaar investeert in obligaties met vlottende rente. ‘Nu verschuiven we onze focus stilaan van obligaties met vlottende rente naar klassieke obligaties met vaste rente. Het is mogelijk daarmee een nettorendement van 2,5 tot 3 procent te boeken.’

Grootbanken bieden termijnrekeningen in dollar aan. Belfius biedt 2,05 procent op zes maanden.

Hij vermeldt een paar voorbeelden van bedrijfsobligaties die aantrekkelijk zijn. De dollarobligatie van Apple met vervaldag 3 mei 2023 levert een nettorendement van bijna 2,5 procent op en de obligatie van General Motors met vervaldag 13 april 2024 brengt zowat 3,1 procent netto op.

Candriam en ING vinden dollarobligaties van ontleners uit de groeimarkten aantrekkelijk. ‘Na de recente terugval is het een goed moment om schuld van groeimarkten in harde munt te kopen’, zegt Steven Vandepitte, beleggingsstrateeg van ING. ‘Obligaties van groeimarkten zijn een langetermijnbelegging die een vaste plaats verdient in een beleggingsportefeuille. Beleggers moeten zich wel bewust zijn van de volatiliteit van die obligaties.’ Candriam raadt aan via beleggingsfondsen in dat soort obligaties te investeren om de risico’s voldoende te spreiden.