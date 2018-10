Italiaanse rente loopt verder op

Dat maakt dat beleggers extra uitkijken naar de bijeenkomst van de Eurogroep in Luxemburg maandag. Hoewel de Italiaanse begroting niet officieel op de agenda staat, zal de Italiaanse minister van Financiën, Giovanni Tria, er ongetwijfeld vragen krijgen over de krijtlijnen voor de begroting. Rome besloot vorige week de begrotingsdiscipline los te laten en voor volgend jaar een begrotingstekort van 2,4 procent in te calculeren. Dat gold als een opgestoken middelvinger naar de afspraken die in de eurozone gelden voor begrotingsbeleid.