Jan Modaal redt de Belgische resultatenzomer

Belgische bedrijven scoren boven de lat maar zonder veel glans. Dat is de conclusie die analisten trekken uit het aflopende resultatenseizoen. Alleen bij de consumentenbedrijven en de vastgoedspelers wapperen de banieren.

Het vinden van een rode draad in de waaier aan Brusselse halfjaarrapporten is ongeveer even gemakkelijk als het vormen van een federale regering of het oplossen van het Belgisch fileprobleem. Op bierreus AB Inbev na hebben we immers geen megabedrijven die de algemene teneur bepalen. Toch kunnen we uit de bonte mix van Brusselse halfjaarbalansen vijf opmerkelijke trends distilleren.

De rente maakt of kraakt het resultaat

Het vooruitzicht op een soepeler geldbeleid heeft de langetermijnrente verder doen afbrokkelen. De Europese langetermijnrentes rijgen de diepterecords aan elkaar. Dat is slecht nieuws voor de banken. Hun kernactiviteit is de omzetting van deposito's met een korte looptijd in kredieten met een langere looptijd. Ook al viel de impact in de eerste jaarhelft nog mee, de banken zijn de verliezende partij in de Brusselse resultatenzomer. ING verloor in de vijf dagen na de publicatie van de halfjaarcijfers 13 procent van zijn beurswaarde. Wanneer we verder rekenen tot vandaag ging er zelfs al 20 procent van de koers. De resultaten zelf mochten dan in lijn met de verwachting liggen, de waarschuwing van CEO Ralph Hamers voor de impact van de lage rente op de rendabiliteit in de tweede jaarhelft, doet beleggers vluchten.

KBC weet het koersverlies berperkter te houden dan ING maar krijgt in essentie van hetzelfde laken een pak. Het nettoresultaat voor de eerste jaarhelft overtrof de verwachting, maar de angst dat dalende rente-inkomsten aan de marges zullen knabbelen, drukte de sfeer. De bank zag in de vijf dagen na haar resultaten meer dan vijf procent van haar waarde verdampen.

'De banken zien af, maar eigenlijk valt de schade nog wel mee', relativeert Tom Simonts, financieel econoom bij KBC. 'Banken en verzekeraars kunnen de dalende renteinkomsten compenseren met kostenverbeteringen en efficiëntieoefeningen. Kijk naar Ageas bijvoorbeeld. Dat legde recordcijfers voor, hoewel verzekeraars het met de lagere rente toch ook moeilijker hebben om hun rendementen te halen. De financiële waarden zien af van buiten, maar hebben langs binnen hun zaakjes wel op orde.'

Het plaatje mag dan nu nog meevallen, in de volgende kwartalen gaat er bij de banken niets meer te rapen zijn. Jonathan Mertens Analist Dierckx Leys

'Ik zou toch echt wegblijven van de banken', stelt dan weer analist Jonathan Mertens van vermogensbeheerder Dierckx Leys. 'Het plaatje mag nu dan wel meevallen, de komende kwartalen gaat daar niets meer te rapen zijn. Door de komende BASEL4-normen zullen banken nog meer kapitaal moeten aanhouden en als de ECB in september de beleidsrente nog dieper onder het nulpunt duwt, zal het een schrale bedoening worden.'

Wie wel vaart bij de lage rente zijn de vastgoedbedrijven. En hoe. Wat de zomer van '69 was voor Brian Adams, is die van '19 voor de Belgische vastgoedvennootschappen. De EPRA-winst, zeg maar de winst uit de kernactiviteit van bouwen en verhuren, zit bij het gros van de genoteerde vastgoedpelers in de lift, terwijl de financieringskosten door de lage rente in sterke mate afnemen. Cofinimmo verhoogde voor het eerst in 5 jaar zijn dividend en trok op kousenvoeten richting recordkoers. Ook Montea gaat meer uitkeren en Leasinvest spurtte naar een nieuw record.

'De vastgoedaandelen zijn inderdaad de kampioen van het seizoen', beaamt aandelenspecialist Patrick Casselman van BNP Paribas Fortis. 'De sector ligt zeer goed in de markt en heeft geen conjunctuurgevoeligheid. Er is een mooie groei en er zijn stijgende dividendrendementen. Al moeten we wel het verschil maken tussen enerzijds zorgvastgoed (Aedifica , Care Property ) en logistiek vastgoed (VGP , Montea , WDP ), dat het erg goed doet en met een zeer stevige premie noteert, en anderzijds het commercieel vastgoed en kantoorvastgoed (Befimmo , QRF ) dat onder druk staat en met een korting noteert.'

'We kunnen ons de vraag stellen of de hang naar vastgoed niet neigt naar overwaardering', observeert analist Jonathan Mertens. 'Belgische vastgoedbedrijven noteren beduidend sterker dan hun Europese sectorgenoten. Belgen hebben natuurlijk de baksteen in de maag en zijn meer verslingerd aan de coupon, maar je kan je afvragen of die waarderingen wel helemaal gerechtvaardigd zijn.'

Jan Modaal blijft uitgeven

Naast de vastgoedbedrijven houden de consumentenbedrijven het Brussels fort recht. Ook al loert het spook van de recessie om de hoek, Jan Modaal blijft lustig zijn portemonnee opentrekken. 'Kinepolis is een goed voorbeeld', stipt Patrick Casselman aan. 'De cinemareus kwam met een knappe groei en een mooie margeverbetering over het tweede kwartaal. Toegegeven, het boekt die groei voornamelijk extern door naarstig op overnamejacht te blijven. Het cinemabezoek zelf is immers structureel dalende. Maar het algemene plaatje is fraai'.

De consument is overal sterk en rijk. Bedrijven die daarop inspelen zitten aan het winnende eind van het spectrum. Tom Simonts Senior Financial Economist KBC

'De consument is overal sterk en rijk', signaleert ook Tom Simonts. 'Bedrijven die daarop inspelen doen het goed. Kinepolis, Smartphoto , Lotus Bakeries en zelfs Ter Beke dat last heeft van een varkenscrisis, kunnen scoren (morgen checken). Consumptie is koning. Ook de warenhuizen herstellen redelijk en halen hun beoogde marges. Ze profiteren van de welvaartgroei en zijn een stuk minder blootgesteld aan internationalisatie'.

'Hetzelfde geldt voor de telecomspelers, een typisch Belgische sector', vult Stefaan Genoe, hoofdanalist Degroof Petercam aan. 'Orange Belgium was de positieve verrassing door in toenemende mate marktaandeel af te snoepen van Proximus en Telenet . Maar ook die twee laatsten houden hun marges ondanks de toegenomen concurrentie overeind'.

Telenet komt binnen de Bel20 zelfs als grootste winnaar uit het resultatenseizoen met een koerswinst van 27 procent in de vijf dagen die volgden op de publicatie van de halfjaarcijfers. 'Telecomspelers doen het veel beter dan enkele jaren geleden', merkt Tom Simonts op. 'Op dit moment zijn het gewoon gezapig grazende cashkoeien, waar we - tot de uitrol van 5G een feit wordt, geen grote veranderingen verwachten.'

Cyclische aandelen presteren 'beter dan gevreesd'

Waar de defensieve bedrijven het behoorlijk doen, vallen de klappen in de hoek van de industriële waarden. Omwille van hun grote afhankelijkheid van export, zijn zij de dupe van recessieangst in Duitsland en de toenemende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. 'Al mogen we niet dramatisch doen', nuanceert Stefaan Genoe. 'Er was hier en daar een selectieve impact van de handelsoorlog maar echte grote missers hebben we niet gezien. Bekaert en Solvay zijn bijvoorbeeld met zeer lage verwachtingen het resultatenseizoen ingegaan, maar hebben uiteindelijk positief verrast met omzet- én winstgroei'.

'Beter dan gevreesd' is de algemene teneur bij de Belgische industriebedrijven. Patrick Casselman Senior Equity Specialist BNP Paribas Fortis

De algemene teneur is 'beter dan gevreesd', stipt ook Patrick Casselman aan. 'Bij de industriële waarden kregen we met Umicore , Solvay en Tessenderlo een aantal relatieve geruststellingen. Er zijn zelfs bedrijven die in deze troebele marktomstandigheden weten te excelleren. Beurslieveling Barco krikte zijn winstmarge op naar bijna 14 procent, een doel dat het eigenlijk pas in 2020 voor ogen had.'

Agfa-Gevaert tekende eveneens voor een positieve verrassing. De Mortselse beeldvormingsgroep scoorde over de hele lijn boven de analistenverwachting en knoopte voor het eerst in vier jaar weer aan met omzetgroei. Volkswageninvoerder D'Ieteren boekte dan weer imponerende margeverbeteringen dankzij de sterke autoruitdivisie Belron in de Verenigde Staten.

'Wie wel echt bekaaid scoorde is Melexis ', vervolgt Casselman. 'Als toeleverancier voor de auto-industrie staat de chipfabrikant volop in de wind door de malaise in de automobielsecor. Het bedrijfsresultaat kelderde met 48 procent, daar kan niemand blij om zijn. Ook bij plantagegroep Sipef is het plaatje zeer zwak en is er niet meteen beterschap in zicht'.

'Als het regent in Duitsland en vriest in China, druppelt het uiteraard ook in onze open exportgerichte economie', zegt Tom Simonts. 'We zien dat Picanol , Deceuninck en CFE (afgezien van DEME - vrijdag checken) kreunen onder de economische onzekerheid en zwak presteren. Maar het algemene aanvoelen in de markten is dat het veel erger had gekund.'

Sprintje in de tweede jaarhelft

'Back-end loaded', 'Backlog conversion', 'Year end growth'. Welke balansbuzzwords bedrijven ook kiezen in hun halfjaarrapporten, ze hinten op een versnelling in de tweede jaarhelft. Tal van bedrijven die in de eerste jaarhelft hun resultaat onder druk zien staan, orakelen dat ze in de tweede jaarhelft beter zullen presteren. Protontherapiespecialist IBA bijvoorbeeld rapporteerde teleurstellende marges maar belooft in de tweede jaarhelft aan te knopen met een positieve bedrijfskastroom door de bouw en de oplevering van 12 protontherapiekamers.

EVS is een ander treffend voorbeeld. De beeldserverspecialist rekent ondanks een broos eerste halfjaar (de omzet kromp met 7 procent naar 41 miljoen euro) onveranderd op een omzet van 100 à 140 miljoen euro voor het hele jaar. Met andere woorden, het zal stevig uit zijn pijp mogen komen in de tweede jaarhelft.

Bedrijven rekenen meer dan andere jaren op de tweede helft van het boekjaar om hun doelstellingen te behalen. Stefaan Genoe Head of Equity Research Degroof Petercam

'Meer dan in andere jaren wordt de tweede jaarhelft belangrijk', bevestigt Stefaan Genoe. 'Het vierde kwartaal is traditioneel het belangrijkste voor bedrijven, maar dit jaar wordt er opmerkelijk veel van verwacht'.

'De statistieken wijzen inderdaad naar een terugkeer met winstgroei in het vierde kwartaal', stelt ook Patrick Casselman. 'Ik denk dat in België de eindbalans voor de eerste jaarhelft nog positief blijft maar in Europa zien we in de eerste twee kwartalen winstdalingen, hoewel er in het begin van het jaar nog 8 procent winstgroei voor het hele jaar voorspeld was. We denken dat ook het derde kwartaal nog eerder zwak zal blijven, en dat het vierde kwartaal beterschap brengt. Ook Ontex , Euronav en Econocom zijn voorbeelden van bedrijven die een sterke inhaalbeweging in de tweede jaarhelft voorspiegelen.'

Bedrijfsresultaten? What's the fuzz?

Het resultatenseizoen is het moment waarop de markten de bedrijfswinsten kunnen afmeten aan de beurskoersen. Maar beleggers bleken andere dingen aan hun hoofd te hebben dan balanslezen. In de tabel lijsten we de koersbewegingen op in de vijf dagen na de publicatie van de halfjaarrapporten. Die zijn - een paar uitzonderingen niet te na genomen - redelijk mak. 'Grote koersreacties bleven inderdaad uit, zegt Patrick Casselman. 'De bedrijfswinsten waren minder een issue op de beurs. Je zag dat een bedrijf wel wat won of verloor op de resultaten, maar twee dagen later was dat al weer uitgeveegd als Trump weer aan het tweeten sloeg. Duitsland zit in recessie, Europa zal allicht volgen. Dat maakt de markt zeer voorzichtig.'

'Het algemene sentiment is momenteel een veel belangrijkere drijfveer dan de bedrijfsresultaten.', affirmeert Stefaan Genoe. 'De Brexit-retoriek is nog fel versterkt en beleggers schipperen tussen optimisme en wanhoop in de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Dat is bepalend voor het beurssentiment.'.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Een scherpe koersreactie op dag van de publicatie zelf was er bijvoorbeeld bij Greenyard dat een vijfde meer waard werd na een verbeterde winstgevendheid in de eerste jaarhelft. Het groenteconcern rekent overigens ook op de tweede helft van het boekjaar om die winstgroei te versnellen. D'Ieteren schoot daags na publicatie - waarin het aangaf voor 150 miljoen euro eigen aandelen te zullen inkopen - 10 procent hoger. MDxHealth kreeg dan weer een oplawaai van 13 procent op de dag van publicatie nadat bleek het in het eerste halfjaar zowat heel zijn cashreserve erdoor joeg. Maar op de uitzonderingen na bleven grote koerscapriolen uit.

'Volgens Tom Simonts is er nog een verklaring voor de matige koersreacties. 'We zien dat een toenemend aantal bedrijven gewaardeerd wordt op coupon', stelt de markteneconoom. 'En dankzij de sterke cashposities staat die niet onder druk. Bovendien zijn er veel bedrijven die eigen aandelen inkopen en zo de koers opstuwen. De cijfers mogen dan al een keertje slechter zijn, daar liggen beleggers niet echt wakker van'.

De beurskoersen staan nog niet in verhouding tot de verslechtering van de economische indicatoren. De echte daling zal dus nog volgen. Tenzij TINA daar anders over beslist. Patrick Casselman Senior Equity Specialist BNP Paribas Fortis