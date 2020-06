Jongeren ontdekken opnieuw de beurs

De opmerkelijke remonte van de aandelenmarkten sinds het begin van de coronacrisis heeft jongere beleggers wakker geschud.

Liefst de helft van de nieuwe beleggers die BinckBank en Bolero, twee van de grootste onlinebrokers van het land, tussen maart en mei hebben aangetrokken, is jonger dan 35 jaar. Dat is een stijging met 10 procentpunten vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Ook cijfers van de Belgische beurswaakhond FSMA leren dat spaarders tussen 18 en 35 jaar van eind februari tot eind april relatief meer aandelen kochten dan andere leeftijdscategorieën.

21 miljoen In de vierde week van maart, in het begin van de lockdown, kochten jonge beleggers voor 21 miljoen euro aandelen. In de week voor de coronacrisis was dat nog maar 2 miljoen euro.

De toezichthouder ploos alle transacties in Bel20-aandelen uit in de periode voor en tijdens de coronacrisis. Daaruit blijkt dat jonge beleggers in de week voor de crisis voor 2 miljoen euro aandelen kochten. In de vierde week van maart - de lockdown was nog maar net een feit - kochten ze voor 21 miljoen euro aandelen.

‘Jongere investeerders ontdekken dat wel degelijk alternatieven bestaan voor spaarboekjes en komen onder meer bij de beurs uit,’ zei FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais maandag bij de voorstelling van het jaarverslag van de toezichthouder.



Sinds ze midden maart hun dieptepunt bereikten, zijn zowat alle belangrijke beursindexen aan een indrukwekkende remonte bezig. Hoop op een snel economisch herstel, ongeziene steunmaatregelen en het geloof dat ondanks een heropflakkering van de pandemie een tweede algemene lockdown uitblijft, joegen de Brusselse Bel20-index sinds 17 maart al 33 procent hoger. En Brussel is lang geen uitzondering. De Stoxx600, de korf met de belangrijkste 600 aandelen van Europa, wipte in dezelfde periode ruim een kwart hoger.

Zotte maand

Die comeback, en de schrik de trein te missen, doet steeds meer beleggers warmlopen voor de beurs. Na de ‘zotte maand maart’, zoals Dieter Haerens, de baas van Binck Bank België het noemt, zijn de transactievolumes opvallend hoog gebleven. Bij zowel BinckBank als Keytrade lag het volume beursorders in mei tweemaal hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij Bolero bedroeg de toename zelfs 270 procent, tegenover 400 procent in maart.



De vorige week afgetrapte beursgang van Hyloris illustreert dat groeiende beleggersvertrouwen. Het Luikse farmabedrijf wilde met een basisaanbod van 5 miljoen aandelen minstens 50 miljoen euro ophalen om verder te groeien. Vorige week kon Hyloris al die aandelen in twee dagen slijten.

Robinhood

Dat jongere beleggers de beurs herontdekken, is allesbehalve een typisch Belgisch fenomeen. In de VS zijn zogenaamde Robinhood-beleggers een begrip geworden. De term verwijst naar de gelijknamige app waarmee ze kosteloos in aandelen kunnen handelen.