Kapitaalverhoging TINC al voor 85 procent rond

Het is de derde keer dat het infrastructuurfonds een beroep doet op beleggers. Voor de derde keer gaat het om een bedrag van zowat 77 miljoen euro.

TINC gaf maximaal 6,82 miljoen nieuwe aandelen uit tegen 11,40 euro per stuk - meer dan een vijfde onder de slotkoers van vrijdag. Het infrastructuurfonds wil dus maximaal 77,7 miljoen euro ophalen. Bij de beursgang in 2015 en de vorige kapitaalverhoging in 2016 ging het om vergelijkbare bedragen.

De bestaande aandeelhouders konden met een voorkeurrecht de nieuwe aandelen als eersten kopen. Drie aandelen gaven recht op één nieuw aandeel. De hoofdaandeelhouders van TINC, Belfius Insurance en Gimv, hebben al hun voorkeurrechten uitgeoefend. Van de vermogensbeheerder Capfi Delen, een andere grote aandeelhouder, wordt in het persbericht geen melding gemaakt.

Het gros van de overige aandeelhouders deed dat ook, want na de eerste ronde is bijna 85 procent van de nieuwe aandelen geplaatst.

De niet uitgeoefende voorkeurrechten worden vandaag als scrips verkocht aan institutionele investeerders. Dat gebeurt door middel van een versnelde private plaatsing. Tot de resultaten bekend zijn - normaal gezien vandaag nog - blijft het aandeel TINC geschorst.

Opvallend is dat de aandelen recht geven op een dividend voor het volledige boekjaar dat is begonnen op 1 juli 2017.

Schulden aflossen en investeren

Het vers geld dient om te blijven investeren zonder schulden te maken. De opbrengst van de vorige kapitaalverhoging is volledig geïnvesteerd of toegewezen aan bestaande of bijkomende participaties.

TINC zal 6 miljoen euro gebruiken om schulden terug te betalen. Voorts zal het 17,2 miljoen investeren in de Nederlandse autosnelweg A15 en in de Prinses Beatrix-sluis. Bovendien reserveert TINC 30,9 miljoen om investeringstoezeggingen te betalen die nog moeten worden opgevraagd. Het gaat om de windmolenparken Participaties Storm Vlaanderen en Storm Ierland, woonzorgresidenties van Réseau Eqso, het glasvezelnetwerk Glasdraad en extra investeringen in de Prinses Beatrix-sluis.