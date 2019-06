Kleine Nyrstar-aandeelhouders in opstand

De kleinere aandeelhouders van Nyrstar stellen zich vragen over de manier waarop de grondstoffenreus Trafigura de redding van het bedrijf heeft opgezet. ‘Dit is financiële piraterij.’

De wrevel bij de kleinere aandeelhouders van de Belgische zinkgroep Nyrstar neemt toe. De reddingsoperatie, opgezet door Trafigura, dat het zinkbedrijf controleert, loopt volgens hen voor geen meter. Ze hebben naar eigen zeggen genoeg van de ‘flou artistique’ waarin de operatie de afgelopen maanden is verlopen en het grote gebrek aan informatie.

Enkelen van hen hebben advies ingewonnen bij de advocaten Robert Wtterwulghe en Laurent Arnauts (Watt Legal). Hun doel: de verdediging van hun belangen met het oog op de algemene vergadering van 25 juni.

In de aanval

Beide advocaten hebben, na een financiële en juridische analyse, besloten de aanval in te zetten. Ze eisen volledige klaarheid over de commerciële banden en financiële stromen tussen Nyrstar en de grondstoffenhandelaar Trafigura. Als er tegen 13 juni geen antwoord komt, worden juridische stappen ondernomen om de aandeelhoudersvergadering uit te stellen.

24,4% Trafigura aast met 24,4 procent van Nyrstar op de volledige controle van het zinkbedrijf.

Het reddingsplan van Trafigura wil de operationele (en winstgevende) activiteiten van Nyrstar overhevelen naar een nieuwe, tijdelijke structuur. Trafigura, dat 24,4 procent van Nyrstar bezit, zou 98 procent van dat vehikel in handen krijgen. De rest blijft bij Nyrstar, wat voor de kleine aandeelhouders neerkomt op een gigantische verwatering van hun belang. Daarvoor was de goedkeuring van de algemene vergadering van Nyrstar vereist, aldus de advocaten. En dat is niet gebeurd.

Trafigura sloot twee exclusieve deals met Nyrstar, sinds het in 2016 aandelen van de zinkverwerker kocht. De eerste ging over de levering van grondstoffen aan Nyrstar en de tweede over de verkoop van afgewerkte producten. Duidelijke informatie over beide overeenkomsten en de financiële gevolgen ervan kregen de andere Nyrstar-aandeelhouders niet.