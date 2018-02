Koers Mithra explodeert door overnamehonger

Het Waalse farmabedrijf Mithra is na alweer een koerssprong in waarde verdubbeld sinds het jaarbegin. ‘De brede pijplijn van mogelijke blockbusters lokt beleggers die recentelijk cashten op biotechovernames.’

Het management van Mithra moet een goede beurt gemaakt hebben tijdens een roadshow vorige week bij Londense fondsbeheerders. Met een voorlopige koerswinst vandaag van 8 procent is er op drie handelsdagen 24 procent bijgekomen. Sinds het jaarbegin is de koers bijna verdubbeld , na voordien ruim anderhalf jaar rond 10 euro geschommeld te hebben.

‘Het management heeft in Londen waarschijnlijk duidelijk gemaakt dat er meerdere nieuwsmomenten aankomen die de koers omhoog kunnen stuwen’, reageert KBC-econoom Tom Simonts. Zo worden eind maart de resultaten verwacht van de fase 2-studie voor de potentiële blockbuster Donesta , een middel tegen opvliegers tijdens de menopauze. Eerder deze maand waren er al gunstige fase 2-onderzoeksresultaten voor de anticonceptiepil Estelle , waarvoor later dit jaar de beslissende fase 3-resultaten voor de Europese markt bekend moeten zijn.

Overname

De overnamekoorts in de biotechsector heeft nog een indirect effect op Mithra. ‘Beleggers die cashten op de recente overnames van Ablynx en Tigenix recycleren hun winst op die beleggingen door deels opnieuw in biotech- en farmabedrijven als Mithra te beleggen’, zegt Simonts. Hij signaleert dat het Luikse bedrijf, dat gespecialiseerd is in hormoontherapieën, sowieso een ‘brede pijplijn’ heeft, met naast Estelle en Donesta ook nog de anticonceptiering Myring.