Koers Proximus volatiel na bekendmaking sanering

Na een dip van 3,5 procent bij de opening herstelde de koers van Proximus tot een lichte winst. Inmiddels staat het aandeel weer 2,5 procent lager. De verhandelde volumes liggen vrij hoog. In het eerste kwartier verwisselden ongeveer 200.000 Proximus-aandelen van eigenaar. Dat is een derde van het handelsvolume op een normale dag.

Proximus kondigde vanochtend aan dat het de komende drie jaar 1.900 jobs zal schrappen. Dinsdagmiddag doken de eerste berichten over de besparingsplannen op. De handel in het aandeel Proximus was sinds dinsdagavond niet meer mogelijk op Euronext Brussel. Woensdag was het aandeel de hele dag geschorst.