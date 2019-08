‘Lagarde is bijna de ideale kandidaat voor de ECB'

Christine Lagarde betekent ‘maximale continuïteit’ bij de Europese Centrale Bank (ECB), ook al is ze geen econome. Nu budgettaire stimulus meer dan ooit nodig is, zijn haar politieke skills een troef, zegt Pimco-econoom Joachim Fels.

Haar collega-jurist Jerome Powell gaf woensdag al het voorbeeld door het beleid van de Amerikaanse centrale bank (Fed) te versoepelen. Binnenkort mag ook Lagarde bij de ECB een nieuw rondje monetaire stimulus in goede banen leiden. Huidig ECB-voorzitter Mario Draghi bereidde daarvoor de weg, aan de afscheidnemende IMF-bazin Lagarde om vanaf 1 november het toverstokje over te nemen waarmee de centrale bank wanhopig de inflatie tot leven hoopt te wekken.

De Duitser Joachim Fels houdt vanuit het Californische hoofdkantoor van de obligatiefondsenreus Pimco de vinger aan de pols van de wereldeconomie. We spraken hem over de monetaire reanimatie aan beide kanten van de oceaan.

De Fed verlaagde woensdag zoals verwacht voor het eerst in tien jaar de rente, ondanks de historisch lage werkloosheid en de langste economische expansie sinds 1854. Begrijpt u de beslissing?

Joachim Fels: ‘Het is de juiste beslissing. De Fed wil de expansie gaande houden en ziet de renteknip als een verzekering tegen de negatieve impact van de afkoelende wereldeconomie. Bovendien neemt deze Fed, met het triumviraat Powell-Clarida-Williams, de te lage inflatie van de voorbije jaren heel wat serieuzer. De centrale bank doet er alles aan om de inflatieverwachtingen op te krikken.’ (naar de Fed-doelstelling van 2 procent, red.)

De Amerikaanse president Donald Trump vraagt de Fed al lang de rente te verlagen. Heeft zijn aanhoudende kritiek effect gehad?

Fels: ‘Er zijn goede economische redenen om de rente te verlagen. De Fed reageert niet onder druk van Washington. Maar Trumps aanhoudende druk is niet goed voor de geloofwaardigheid van de Fed. Er zullen altijd mensen zijn die zeggen dat de Fed zijn beleid om politieke redenen versoepeld heeft.’

Wordt het Fed-beleid niet steeds meer gedicteerd door de nog veel soepelere ECB? Als het verschil in de beleidsrente tussen beide landen te groot wordt, stroomt almaar meer kapitaal naar de VS, met een hogere dollar, een lagere inflatie en een zwakkere exportpositie als gevolg.

Fels: ‘Globale factoren hebben zeker een impact op het Fed-beleid. Maar de reden waarom de ECB opnieuw gaat versoepelen, is de bocht die de Fed begin dit jaar heeft ingezet naar versoepeling. Dat zette druk op andere centrale banken om te volgen, anders zouden hun munten - de euro en de yen - verstevigen tegenover de dollar, wat neerkomt op een ongewilde verstrakking. De ECB is de Fed gevolgd.’

‘Maar het klopt dat de ultralage rentes in de eurozone en Japan tegelijk een impact hebben op de Fed. Ze zijn een van de redenen waarom de Amerikaanse langetermijnrente zo laag is, een gevolg van de instroom van beleggersgeld. Dat werkt een omkering van de Amerikaanse rentecurve (de kortetermijnrente is hoger dan de langetermijnrente, red.) in de hand, waarop de Fed reageert door de korte rente te verlagen.’

De ECB plant een verdere monetaire versoepeling. Kan ze nog veel doen?

Elke nieuwe stap van de ECB heeft steeds minder impact op de inflatie. Joachim Fels Econoom Pimco

Fels: ‘Het wordt steeds moeilijker voor de ECB om de inflatie op te krikken. De kerninflatie lijkt vastgeroest op zo’n 1 procent. De centrale bank heeft nog munitie - de rente kan nog 20 tot 30 basispunten lager, ze kan meer staatspapier opkopen -, maar het probleem is dat het rendement van die maatregelen steeds kleiner wordt. Elke nieuwe stap heeft minder impact op de inflatie. Dat is de reden waarom Draghi de overheden oproept de budgettaire kraan open te draaien. Budgettaire stimulus zou vandaag effectiever zijn. Ook Lagarde zal ervoor pleiten.’

Hoe realistisch is het dat die budgettaire stimulus er komt? De weerstand in landen als Duitsland is groot.

Fels: ‘Er is een kentering bezig, maar het gaat traag. De economie zal eerst moeten verslechteren voor er meer actie komt.’

Lagarde was een verrassende keuze als ECB-voorzitster, onder meer omdat ze de eerste niet-econoom in die functie zal zijn. Wat verwacht u van haar?

Fels: ‘Met Lagarde krijgen we een maximale continuïteit met het beleid van Mario Draghi. Ik verwacht geen abrupte veranderingen.’

Het lijkt me een goed idee verschillende perspectieven uit verschillende domeinen samen te brengen bij het bepalen van het monetair beleid. Joachim Fels Pimco-econoom

‘Ik ben dan wel zelf econoom, maar het lijkt me een goed idee verschillende perspectieven uit verschillende domeinen samen te brengen bij het bepalen van het monetair beleid. Monetair beleid heeft sowieso een duidelijke link met budgettair beleid en heeft ook een politieke dimensie. De euro is tenslotte een politieke constructie. Dan is het zinvol om iemand aan de top van de ECB te hebben die dicht bij de politiek staat en die weet hoe het budgettair beleid werkt.