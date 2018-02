Letse ECB-bestuurder opgepakt

In Letland is de baas van de centrale bank, Ilmars Rimsevics, zondag opgepakt in een onderzoek naar corruptie.

Rimsevices staat sinds 2001 aan het hoofd van de centrale bank in Letland. De Baltische staat trad in 2004 toe tot de Europese Unie en sinds 2014 wordt er ook met de euro betaald. Omdat Letland een euroland is, maakt Rimsevics door zijn functie deel uit van het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt.