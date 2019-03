Luidt omgekeerde rentecurve vals recessiealarm?

Met de daling van de Amerikaanse tienjaarsrente onder de korte rente knippert een recessiebarometer. Experts waarschuwen voor een vals alarm dat wel een echte recessie kan ontketenen.

‘This time is different’ is een gevaarlijk zinnetje in financiële markten. Naderend onheil wegrationaliseren met de verzekering dat traditionele knipperlichten niet langer van tel zijn, mondt vaak uit in een enorme ontnuchtering.

Maar is het deze keer echt anders? Dat reuzegrote vraagteken zweeft nu boven de Amerikaanse omgekeerde rentecurve. Sinds de rente op tienjarig Amerikaans staatspapier vorige vrijdag voor het eerst sinds 2007 onder de rente op drie maanden dook, zijn beleggers in de ban van recessiegevaar. Zo’n omgekeerde rentecurve is sinds de jaren 50 een betrouwbare voorspeller gebleken van Amerikaanse recessies. Behalve deze keer misschien.

Abnormaal

Dat de curve ‘omgekeerd’ wordt genoemd, maakt duidelijk dat het een abnormale situatie is. Beleggers verwachten een hogere rente op lange termijn als vergoeding voor het risico dat ze lopen door hun geld voor langere tijd uit te lenen.

Dat de curve ‘omgekeerd’ wordt genoemd, maakt duidelijk dat het een abnormale situatie is.

Maar op het einde van een economische cyclus – wanneer oververhitting dreigt – trekt de centrale bank typisch haar (korte) beleidsrente op om de economie af te koelen. Dat eindigt vaak in een recessie, waarop de centrale bank reageert door de rente weer te verlagen. Die toekomstige renteverlaging zit dan vervat in de huidige lagere langetermijnrente, die de verwachte evolutie van de korte rente weergeeft. Ziedaar het recessiesignaal.

Vandaag lijkt de fase van renteverhogingen achter de rug. Meer nog, de Amerikaanse centrale bank (Fed) nam recent een stevige bocht door haar verder geplande renteverhogingen op te bergen uit bezorgdheid over een fragielere wereldeconomie. Volgens de markt is er intussen iets meer dan 50 procent kans dat de Fed in september al de rente verlaagt. Die switch hielp de rentecurve omkeren.

Verschilpunt

Hier duikt een groot verschilpunt met vroeger op. Doordat centrale banken na de financiële crisis massaal overheidspapier opkochten om geld in de economie te pompen, daalde de (lange) rente op dat papier. Het structurele verschil tussen de lange en korte rente is daardoor kleiner dan vroeger, waardoor de lange rente sneller onder de korte zakt.

Overigens resulteert niet elke omgekeerde curve in een recessie: in 1965-1966 en 1998 was het alarm vals. Bovendien laat een recessie soms nog twee jaar op zich wachten. Het is momenteel ook nog maar twee dagen dat de lange rente onder de korte kampeert: dat moet een drietal maanden zijn om relevant te zijn.

Onwaarschijnlijk

Volgens Mohamed El-Erian, economisch adviseur van verzekeraar Allianz, is het ‘onwaarschijnlijk’ dat de curve ditmaal een recessie aankondigt. Hij wijst onder meer op de gezonde arbeidsmarkt, die de consumptie blijft ondersteunen.