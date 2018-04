Melexis komt in vizier van Wall Street-huizen

Het New Yorkse beurshuis Cowen, dat een lange traditie heeft in technologiewaarden, begint de opvolging van Melexis met een ‘houden’-advies. Over de Belgische ontwerper van autosensoren hebben de analisten niets dan lof, maar ze vinden het aandeel aan de dure kant.

Het is voor het eerst dat een Amerikaans beurshuis uitgesproken interesse laat blijken voor Melexis . Voor zover we konden achterhalen, is Melexis bovendien een unicum in het blikveld van Cowen: het is de enige Belgische onderneming die wordt opgevolgd. Hoewel Cowen ook industriële waarden, consumentgerichte bedrijven, energiegroepen en bedrijven uit de gezondheidszorg covert, is technologie – samen met media en telecom – toch een van de specialiteiten. In 1972 - lang voor het computer- en sensorentijdperk - was het beurshuis naar eigen zeggen het eerste om investeerders en bedrijven samen te brengen op een technologieconferentie.

Analist Jeffrey Osborne en zijn collega’s Thomas Boyes, Christopher Souther en Emily Riccio bedenken Melexis in hun eerste rapport met een ‘market perform’-advies – wat zoveel is als ‘houden’ – en een koersdoel van 85 euro. Dat laatste is lager dan de meest recente koers.

Eigenlijk zijn ze over de hele lijn positief over Melexis, alleen vinden ze de waardering ‘te rijk om constructief te zijn’. ‘Wij houden van de positionering van het fabriekloze halfgeleiderbedrijf Melexis in de megatrends in de autosector – autonoom, geconnecteerd, elektrisch en veiligheid; we zien de aandelen echter als volledig gewaardeerd, hetgeen de winsten qua marktaandeel en de sterkere groei dan de markt weerspiegelt’, klinkt het.

Elektronica

Cowen denkt dat Melexis dankzij de introductie van nieuwe energie-efficiënte, minder vervuilende en gebruiksvriendelijke wagens zo’n 10 tot 15 basispunten harder zal groeien dan de markt. De verklaring hiervoor is dat auto’s jaar na jaar meer elektronica bevatten. Al die snufjes laten autobouwers toe zich te onderscheiden op gebieden als veiligheid, milieu-impact, prestaties en comfort. Naarmate meer elektrische wagens op de wegen verschijnen, zal ook de nood aan temperatuursensoren – om de temperatuur van de batterijen in de gaten te houden – toenemen.

Vandaag de dag steken in elke auto ongeveer tien door Melexis gefabriceerde componenten. Een jaar geleden waren er dat slechts acht. Cowen verwacht dat het Melexis-gehalte van personenwagens de komende jaren nog zal toenemen, enerzijds door de mix van aandrijftechnologieën (verbrandingsmotor, hybride of helemaal elektrisch), anderzijds door allerlei rijhulpsystemen en mettertijd misschien autonoom rijden. En dan hebben we het nog niet over interieursensoren die bijvoorbeeld reageren op gebaren en die het comfort verhogen.

Melexis heeft in de loop der jaren een solide positie opgebouwd als leverancier van autosensoren, geeft Cowen nog mee. Het Ieperse bedrijf is vandaag het nummer vier in de sector na Bosch, Infineon en NXP Semiconductor.

Waardering

Met de ‘fundamentals’ van Melexis zit het dus echt wel snor. De reden voor het neutrale advies en het gematigde koersdoel van Cowen moeten we vooral bij de waardering zoeken. Het aandeel is ruimschoots ‘correct gewaardeerd’, vinden de analisten. Melexis noteert tegen een koerswinstverhouding van zowat 27 (koers op winstverwachting 2019) en dat is te hoog in vergelijking met andere producenten van autochips. Daar zit de koerswinstverhouding doorgaans iets onder 20.

Met zijn oordeel over het Belgische autochipbedrijf zit Cowen overigens in de middenmoot. Van de negen beurshuizen die volgens Bloomberg Melexis opvolgen, hanteren er drie een koopadvies en eveneens drie een verkoopadvies. De overige drie vinden het de moeite het aandeel bij te houden.