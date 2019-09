Miljardeningreep Fed sust zorgen over financieel systeem

3 vragen aan Godfried De Vidts, speciaal adviseur bij de vertegenwoordiger van de repo-industrie

1. Kan de klim van de reporente een kanarie in de koolmijn zijn?

‘Ik zou me niet ongerust maken en er niet te veel tijd aan verspillen. De oorzaak is een ongewone samenloop van omstandigheden. Ik voorzie een snelle normalisering van de rente. Maar mocht de situatie lang aanslepen, dan is dat niet gezond voor de markt en moet er meer worden ingegrepen.’

2. Moeten de Fed en de andere centrale bankiers hier lessen uit leren?

‘De plotse renteopstoot is een waarschuwing voor de centrale banken dat ze zeer voorzichtig moeten omspringen met het regelen van de geldhoeveelheid. Ze moeten erop toezien dat er altijd voldoende liquiditeit voorhanden is. Ook in de repomarkt, want niet alleen de banken maar ook niet-bancaire instellingen maken er hoe langer hoe meer gebruik van.’

3. Weegt dit op de toekomst van de repomarkt?‘

De repomarkt blijft cruciaal om geld te laten werken en onderpand optimaal te gebruiken. Het is een win-winmachine voor de financiële markten en de financiering van de economie. Dat zal niet snel veranderen. Het gebruik van onderpand voor kredieten maakt het financieel systeem veel veiliger.’