Mislukte beursgang Brugge treft voetbal en beurs

De mislukte beursgang van Club Brugge is een klap voor het Belgisch voetbal en voor de Brusselse beurs.

Club Brugge is er finaal niet in geslaagd om als eerste Belgische voetbalploeg naar de Brusselse beurs te trekken. In plaats van de openingsbel te luiden op de beurs, moeten voorzitter Bart Verhaeghe en de andere verkopende aandeelhouders door de zure appel bijten. De imagoschade is groot.

Het orderboek van de begeleidende banken was naar verluidt slechts één keer gevuld – en dan nog aan de onderkant van de prijsvork.

Volgens onze informatie was het orderboek van de begeleidende banken slechts één keer gevuld en dan nog aan de onderkant van de prijsvork. Dat impliceert dat er intekeningen waren voor een bedrag van afgerond 60 miljoen euro - ver onder de verwachtingen dus. De meest enthousiaste inschrijvers waren de fans van Club Brugge. Bij een beursgang kan men van een succes spreken als het ‘boek’ 1,5 à 2 keer gevuld is. Nu zouden alle beleggers alle bestelde aandelen gekregen hebben. Dat vergroot het risico op een verkoopgolf en een forse koersdaling op de eerste beursdag.

In Brugge was de angst voor een kelderende beurskoers groot, gelet op het publieke karakter van het bedrijf. Er waren alternatieven, zoals een inkrimping van het aanbod, maar die werden uiteindelijk van tafel geveegd.

Waar liep het mis? Club kan pronken met financiële cijfers om u tegen te zeggen. Het zette zichzelf in de markt als de meest winst­gevende club op de Europese beurzen.

Maar enkele zaken waren een doorn in het oog van buitenlandse én Belgische beleggers. Eén: de operatie bestond louter uit de verkoop van bestaande aandelen door de aandeelhoudersgroep rond voorzitter Bart Verhaeghe. ‘Daardoor werd het een verhaal van cashen’, klinkt het. ‘Er hadden nieuwe aandelen uitgegeven moeten worden om het nieuwe stadion te financieren.’ En twee: het ontbreken van dividendvooruitzichten heeft Club ook parten gespeeld.

Een waarnemer verwoordt het zo: ‘Bij een beursgang verkoop je de toekomst, geen trackrecord. Brugge legde veel aandacht op de historische cijfers, maar er was te veel twijfel over de toekomstige.’

Ook de risico’s waren niet min. Verhaeghe en co. benadrukten dan wel dat ze een kweekvijver zijn voor jong talent voor de grote Europese competities, maar in het regeer­akkoord staat dat het fiscale gunstregime voor profvoetballers nog deze legislatuur verdwijnt. De twijfels over de komst van het nieuwe stadion - dat moet een pak meer inkomsten moet opleveren - zijn ook nooit weggegaan. ‘Als de eerste spadesteek al was gegeven, was het een heel ander verhaal geweest.’

Volgens een expert in de zakelijke kant van het voetbal zal de gefaalde beursgang gevolgen hebben voor alle Belgische voetbalclubs. Als Brugge op zijn sportief en financieel hoogtepunt niet naar de beurs kan trekken, dan geen enkele club. ‘Nog meer clubs zullen in buitenlandse handen vallen.’ Kort nadat Taminco zijn beursgang moest afblazen in 2010, viel het Gentse chemiebedrijf in de handen van het investeringsfonds Apollo.