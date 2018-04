Moet u zich beschermen tegen bibberende beurzen?

De beurzen zijn dezer dagen geen stek voor hartpatiënten. Forse correcties gaan gepaard met plotse koersopstoten, maar de trend is de jongste weken toch neerwaarts gericht. Moet u uw portefeuille beschermen, en hoe kan dat?

De aandelenmarkten werden de afgelopen weken midscheeps getroffen door wat meerdere analisten een ‘perfecte storm’ noemen. In de eerste plaats doet de angst voor een opflakkerende handelsoorlog, met name tussen de kemphanen China en de VS, de vertrouwensindicatoren verzwakken. Ten tweede zijn de centrale banken niet langer de vriend van de markten, maar schroeven ze hun stimulus terug of bereiden ze dat op zijn minst voor.

Ten derde trillen de fundamenten van de almachtige technologiesector op Wall Street. Het privacymisbruik bij het sociale netwerk Facebook doet velen vrezen voor een strengere regulering van de sector, wat op termijn aan de winsten kan vreten. Tel daarbij de Twitter-hetze van de Amerikaanse president Donald Trump tegen de onlinereus Amazon, omdat die via gesubsidieerde pakjesbezorging de kleinhandel zou teisteren, en het is niet abnormaal dat velen winst nemen op de fel gestegen technologiegiganten. Die trekken ook de andere sectoren mee. De angst wordt nog aangevuurd door bekende beurslegendes als Bill Gross, Ray Dalio of Paul Tudor Jones, die openlijk verkondigen dat het vet van de soep is, en dat mogelijk onheil op ons afkomt.

De beursindexen corrigeerden vorige week tot meer dan 10 procent onder hun meest recente piek van eind januari. Daarmee zijn de aandelenmarkten volgens de beurshandboekjes in een correctie beland. Dat was intussen al twee jaar geleden. Opvallend zijn de zelden geziene ‘mood swings’. Woensdag kelderde Wall Street bij de opening 2 procent, omdat de Chinezen sneller dan verwacht uitpakten met een groter dan verwachte lijst Amerikaanse producten waarop tegenheffingen van kracht kunnen worden, als vergelding voor de invoerheffingen waarmee de VS dreigen. Diezelfde dag klokte de Dow Jones toch nog 1 procent hoger af, na sussende woorden van beide kemphanen dat er toch ruimte is voor onderhandelingen. De heffingen zijn nog niet van kracht.

Begrijpt Trump echt niet dat een handelsoorlog leidt tot een verlies-verlies-situatie voor iedereen, of speelt hij eerder een slim strategisch spel? Er zijn veel indicaties dat het laatste het geval is. Raoul Leering Hoofdanalist Internationale Handel ING

Blijft de handelsoorlog dan toch eerder een woordenoorlog? ING meent dat Trump goed beseft wat hij doet, en dat hij veel minder impulsief is dan velen denken. Hij kondigde aan politiek te voeren zoals hij een bedrijf leidt, en dat doet hij ook. ‘Begrijpt Trump echt niet dat een handelsoorlog tot een verlies-verliessituatie voor iedereen leidt, of speelt hij eerder een slim strategisch spel? Er zijn veel indicaties dat het laatste het geval is’, meent Raoul Leering, hoofdanalist Internationale Handel bij ING.

Trump gebruikt de economische macht van de VS om met de voeten vooruit zware importheffingen aan te kondigen, in de hoop de handelspartners te overbluffen, zodat ze zwichten en toegevingen doen. Handelsblokken als Mexico, Canada, de Europese Unie, Australië en Japan kregen al uitzonderingen op de tarieven voor aluminium en staal. Zuid-Korea krimpt zelfs vrijwillig de staalexport naar de VS in om de goede relaties met Washington te behouden. Trump hoopt dat ook China tijdens de onderhandelingen toegevingen zal doen om zijn markt meer te openen voor Amerikaanse bedrijven en dat China meer zal doen om internationale patenten beter te beschermen.

‘Trump speelt een gevaarlijk maar potentieel zeer lonend spel’, besluit Leering. ‘Als hij erin slaagt gunstiger handelsvoorwaarden te bedingen zal hij naar voren komen als de winnaar in de meest ophefmakende handelsrel van de jongste decennia. Dat zal gunstig op hem afstralen bij de tussentijdse verkiezingen in november.’

‘Dat is de beproefde tactiek van Trump’, poneert ook strateeg Vincent Juvyns van JP Morgan Asset Management. ‘Wij hebben veel hoop dat wat uiteindelijk uit de bus komt, minder erg is dan gevreesd. De VS en China zullen wellicht op een soort Belgisch compromis afstevenen. China heeft al veel gedaan om de kritiek in de kiem te smoren. Het land pakte de overproductie van staal aan. Het voorbije anderhalf jaar heeft China een equivalent van de volledige productie van ArcelorMittal geschrapt.’

‘Kijk liever naar de economische fundamenten’, meent Juvyns. ‘De vertrouwensindicatoren zijn weliswaar wat teruggevallen, maar blijven op een hoog peil. De inflatie en hogere rente houden mijn aandacht vast, maar bewegen voorlopig in lijn met onze vooruitzichten. Er is geen reden om te gaan schuilen. Uit de markt gaan is trouwens gevaarlijk: het verleden leert dat je dan forse herstelbewegingen kan missen. Wij blijven positief over aandelen. En de technologiesector blijft ondanks de problemen bij Facebook onze voorkeur genieten. Het privacyschandaal creëert een soort Volkswagen-moment. VW zag zijn koers door het dieselschandaal ook in elkaar klappen. Uiteindelijk bleek dat een koopgelegenheid. Over meer regulering voor de hele sector zijn we niet bezorgd. Trump zal de Amerikaanse internetreuzen wellicht niet willen benadelen tegenover de Chinese rivalen.’

Juvyns wijst onder meer op de sterke winstgroei van de bedrijven. Sinds 2009 is de winst per aandeel op Wall Street met een factor 2,3 gestegen. De huidige correctie heeft de verwachte koers-winstverhouding voor de S&P500-index doen teruggevallen tot 16,5. Dat is iets boven het gemiddelde van 15,8 sinds 1990. In Europa noteren de aandelen slechts tegen 13,9 keer hun winst. Dat is goedkoper dan het historisch gemiddelde van 14,4.

‘De waarderingen op de beurzen zijn erg interessant’, vindt ook econoom Tom Simonts van KBC. ‘Je kan aandelen beneden het langetermijngemiddelde kopen, terwijl de economische groei daar een stuk boven zit. We zien deze beursturbulentie dan ook eerder als wat maartse buien en aprilse grillen. Correcties zijn normaal. Je moet hoogstens een kleine paraplu bovenhalen. Maar daardoor kan je ook makkelijk bibbergeld verdienen. Het ligt op de grond van de beursvloer. Je moet het alleen maar oprapen.’

‘Alles wat deze stierenmarkt niet doodt, maakt hem alleen maar sterker’, titelde het Amerikaanse beurshuis Charles Schwab deze week. ‘Wij verwelkomen deze dramatische heropstanding van de volatiliteit’, zegt hoofdstrateeg Liz Ann Sonders. ‘Het creëert een gezonder klimaat, omdat beleggers beter gaan nadenken waarin wel en waarin niet te investeren. Het beleggerssentiment stond voordien op recordhoogte, wat de kiemen kon leggen voor zeepbellen. Nu is het teruggevallen naar een neutraal peil. Voorlopig zitten we niet in een beren- of stierenmarkt, maar lijkt het klimaat op een konijnenmarkt die op en neer hupt.’

Beleggers die toch willen vluchten en onderdak zoeken, kunnen gebruikmaken van deze tips:

Koop yen, frank en mijd dollar

‘Het risico op een totale desastreuze handelsoorlog is niet ons basisscenario, maar toch niet verwaarloosbaar’, waarschuwt valutastrateeg Viraj Patel van ING. ‘Het gevaar is zelfs substantieel toegenomen sinds Trump donderdagavond heeft opgedragen een lijst met 100 miljard dollar aan bijkomende producten uit China op te lijsten om die extra te taxeren.’

‘In het verleden was het dreigen met een handelsoorlog door de VS vaak een signaal dat Washington aanstuurt op een zwakkere dollar. Tot zolang de trend niet geloofwaardig doorbroken wordt, zal de dollarzwakte blijven voortduren.’

Munten die het traditioneel goed doen bij handelsbelemmeringen, zijn de Japanse yen en de Zwitserse frank. De Canadese dollar en de Mexicaanse peso zouden dan weer moeten profiteren van het vernieuwde Nafta-vrijhandelsakkoord met de VS.

Een pakketje staatsobligaties?

Staatsobligaties van de allerhoogste kwaliteit doen het traditioneel uitstekend bij beurspaniek. Dat is dit keer niet anders. Omdat beleggers massaal obligaties kopen en de koersen zo hoger sturen, dalen de rendementen op dat schuldpapier. De Amerikaanse langetermijnrente viel sinds de top begin januari terug van 2,95 naar 2,80 procent. Het rendement op tienjarige Belgische obligaties zakte nog veel forser van 1,04 naar 0,79 procent.

‘Toch blijven staatsobligaties niet interessant’, waarschuwt Simonts. ‘Je dreigt een dubbele factuur te betalen. Ten eerste dreigt koersverlies wanneer de rente weer stijgt. Ten tweede pin je je - als je niet verkoopt - voor veel te lange looptijden vast, waardoor je andere kansen mist.’

De recente terugval van de langetermijnrentes is de reden waarom de banksector tijdens de verkoopsgolf nagenoeg helemaal onderaan bengelt. Banken verdienen immers geld via hun rentemarge: het verschil tussen de rente die ze aanrekenen wanneer ze kredieten verlenen op lange termijn, en wat ze betalen om gebruik te mogen maken van het geld dat u bij hen parkeert via spaarboekjes, kasbons, enzovoort. Als de langetermijnrente forser stijgt dan de kortetermijnrente, wat vorig jaar gebeurde, stijgen hun winsten.

Vast goed met vastgoed?

De terugval van de rente is dan weer een van de redenen waarom schuilen in vastgoed voorlopig wel helpt. De vastgoedaandelen houden van alle sectoren het beste stand. Sommige vastgoedspelers op de Brusselse beurs, zoals WDP, Care Property, of Intervest O&W, zagen hun koersen zelfs stijgen. Een lagere rente maakt de riante dividenden in de sector nog interessanter. Bovendien kunnen de bedrijven zich dan ook goedkoper financieren, wat hun winstmarges ten goede komt.

Bovendien is vastgoed is als ‘reëel actief’ in trek bij beleggers die mikken op waardevastheid. Het geeft het gevoel echte gebouwen te bezitten. Al is dit vaak ook een vals beeld van veiligheid, want het verleden toonde meermaals aan dat ook de waarde van woningen, kantoren of winkels fors kan crashen.

Ten slotte lokt vastgoed beleggers die tuk zijn op vaste, terugkerende inkomsten, zoals verzekeraars, pensioenfondsen en renteniers. Zij verkopen niet zo vlug. Bij de betere spelers in de sector die met weinig leegstand kampen, zijn de inkomstenstromen via huren vrij goed voorspelbaar. Daardoor kunnen ze ook goede indicaties geven over de hoogte van het dividend.

Bemin voorspelbare cashflows

De sectoren die het tijdens de verkoopsgolf minder hard te verduren hebben, zijn die met vrij voorspelbare inkomsten en uitgaven en die weinig last hebben van mogelijke turbulentie in de wereldhandel. Het zijn onder meer op het binnenland gerichte bedrijven, zoals nutsgroepen en nationale kampioenen in voeding en drank. Bij ons wisten onder meer de netbeheerder Elia, de koekjesbakker Lotus Bakeries of drankengroepen als Spadel en Miko goed te scoren.

‘Als je toch wil schuilen, koop dan de kwaliteitsbedrijven op de beurs tegen de huidige soldenprijzen’, zegt KBC-econoom Tom Simonts. ‘Dat zijn vaak de goed geleide familiebedrijven.’ Namen uit de top pick-lijst van KBC Securities zijn onder meer de textielmaker Sioen, de plantagegroep Sipef, de chipspecialist Melexis en de vastgoedspeler VGP. ‘Maar ook het verhaal van bijvoorbeeld Umicore, dat profiteert van de opmars van de elektrische auto, blijft overeind. Een handelsoorlog doodt die verhalen niet’, besluit Simonts.

Goud kan blinken

Goud staat traditioneel bekend als de veilige haven bij uitstek, maar vervulde die functie niet in het eerste kwartaal. Ondanks alle turbulentie bleef het edelmetaal in het eerste trimester traden tegen een maximaal verschil van 63 dollar per ounce tussen de hoogste en de laagste koers. Dat is het rustigste vaarwater sinds 2007. Sinds Nieuwjaar won het edelmetaal amper 2 procent tot 1.324 dollar per ounce. Dat is winst in dollar, want in euro lijdt u een miniem verlies.

Goudstieren zijn er nochtans genoeg te vinden. ‘Ik voorzie een koers van 1.500 dollar dit jaar’, stelt Frank Holmes van US Global Investors. ‘Voor het eerst in bijna tien jaar is het rendement op tweejarig Amerikaanse overheidspapier gestegen tot boven het dividendrendement van de S&P500. De geschiedenis leert dat de economie een halfjaar later dan begint te vertragen, wat investeerders van aandelen naar activa als goud zal doen switchen.’

Ook ING voorspelt een goudrally. ‘We verwachten meer inflatiedruk door het gebrek aan personeel en de hogere lonen in de VS. Tel daarbij alle andere onzekerheden, en goud zal zijn status als vluchtoord terugvinden’, denkt grondstoffenspecialist Oliver Nugent.

Koop eens een putoptie

Via putopties kunt u een portefeuille beschermen tegen koersdalingen. Met een put koopt u het recht om aandelen of indexen tegen een op voorhand vastgelegde prijs te verkopen. Maar we hebben tegenvallend nieuws: de slechtste tijd om beschermingsopties te kopen, is wanneer de turbulentie hoog is. Nu dus. De angstbarometer van Wall Street, de zogeheten VIX-index, is de voorbije twee maanden spectaculair gestegen. Putopties zijn sowieso al duurder dan callopties. Reken voor het indekken van een portefeuille tegen een daling van meer dan 10 procent op een jaar op een kostprijs van zowat 2 à 3 procent. Voor langetermijnbeleggers holt dat het rendement fors uit. De eerste daling van de eerste 10 procent betaalt u als een soort franchise zelf.