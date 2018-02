Naspers plant beursgang voor verborgen parels

Het Zuid-Afrikaanse tech- en mediaconglomeraat Naspers denkt aan een beursintroductie in Amsterdam om te tonen dat het meer waard is dan zijn belang in het Chinese Tencent. ‘Iedereen zal zijn rekenmachine bovenhalen’, stelt groeimarktexpert Gino Delaere.

Beleggers in Naspers, het grootste aandeel van Zuid-Afrika, kunnen zich niet enkel verheugen over het vertrek van de notoir corrupte president Jacob Zuma. Het management onderzoekt ook een beursgang van onderdelen van het conglomeraat, waarbij de voorkeur naar de Amsterdamse beurs gaat. Dat verklapte de Nederlandse Naspers-CEO Bob van Dijk aan Het Financieele Dagblad.

‘Naspers moest wel iets doen als je ziet dat zijn belang van 33 procent in Tencent de helft meer waard is dan de totale beurswaarde van Naspers zelf’, reageert Gino Delaere, die voor de vermogensbeheerder Econopolis de groeilanden volgt vanuit Singapore. Tencent is het uiterst succesvolle Chinese internetbedrijf waar Naspers vroeg is ingestapt. Vandaag is dat belang een kleine 150 miljard euro waard, tegenover 104 miljard euro voor Naspers als geheel.

Korting

Dat wil zeggen dat beleggers al de andere participaties van Naspers de facto negatief waarderen. Om die verborgen waarde bloot te leggen en de korting op de beurskoers weg te werken had Naspers eind vorig jaar laten verstaan onder meer naar bijkomende beursnoteringen te kijken. De e-commercepoot, met daarin het paradepaardje OLX Group, lijkt de meest waarschijnlijke kandidaat.

‘Met een aparte beursnotering wordt duidelijk welke waarde de markt hecht aan dat onderdeel. Iedereen zal dan zijn rekenmachine bovenhalen om de som van alle onderdelen te maken. Dat zal de onderwaardering blootleggen, want Naspers is zoveel meer dan enkel Tencent. Dat laten ook de actievere aandeelhouders sinds kort merken door te pleiten voor een koppeling van de managementverloning aan de waardecreatie náást Tencent’, stelt Delaere, die Naspers in de groeimarktfondsen van Econopolis heeft opgenomen.

Kapitaalvlucht

Een deel van de verklaring voor Naspers’ korting is het jarenlange mismanagement van de Zuid-Afrikaanse economie door Jacob Zuma, met kapitaalvlucht als gevolg. ‘Nu Zuma de baan ruimt voor Cyril Ramaphosa reageren de markten euforisch, want slechter dan Zuma kan gewoonweg niet’, aldus Delaere. ‘Daarnaast heb je beleggers die zich afvragen wanneer al het geld dat Naspers investeert in veelbelovende bedrijven zal beginnen te renderen.’

Delaere verwacht dat de winstgroei van de niet-Tencent-belangen de komende jaren groter zal zijn dan die van Tencent, wat de voorbije jaren omgekeerd was. Hij vermeldt Mail.ru, ‘dat het Russische Tencent kan worden’, en de onlinehandelsplatformen van OLX, dat al ruim 300 miljoen actieve gebruikers per maand telt in landen als India en Brazilië. Delaere had wel liever een notering op de meer visibele Amerikaanse techbeurs Nasdaq gezien, maar dat brengt volgens van Dijk ‘veel werk en kosten’ met zich mee.