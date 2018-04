Nationale Bank verdient 140 miljoen aan negatieve rente

Het negatieverentebeleid van de Europese Centrale Bank is een steeds grotere inkomstenbron voor de Nationale Bank van België. De netto-opbrengst van dat beleid steeg in 2017 met 39 procent.

De banken van de eurozone die te grote cashoverschotten bij de centrale bank van hun land deponeren, moeten sinds juni 2014 een strafrente betalen . Die is in enkele stappen verhoogd naar 0,4 procent. De ECB wil met de negatieve rente en de massale aankoop van obligaties de kredietverlening stimuleren en de lage inflatie opkrikken. Die obligatieaankopen doen de cashoverschotten sterk toenemen, waardoor de banken steeds meer cash stallen bij de centrale bank.

Het is bijna zeker dat de Nationale Bank in 2018 nog meer overhoudt aan de negatieve rente dan in 2017.

Afstaan

Maar de ECB verzacht de pijn door via de nationale centrale banken ook langlopende kredieten met een negatieve rente te verstrekken. De banken krijgen die gesubsidieerde kredieten alleen als ze hun kredietverlening aan ondernemingen en gezinnen voldoende verhogen. De Nationale Bank leende 21,9 miljard euro aan de banken en keerde een vergoeding uit van 82,1 miljoen euro, ruim vier keer zoveel als in 2016.

De NBB verdiende per saldo dus 233,1 miljoen aan het negatieverentebeleid van de ECB. Maar ze moest een deel van dat bedrag afstaan aan de andere centrale banken van de eurozone. Er is afgesproken dat de centrale banken de inkomsten van het monetair beleid verdelen op basis van de participatie van elke centrale bank in het kapitaal van de ECB. De Nationale Bank heeft een aandeel van 3,5 procent in het kapitaal van de ECB.