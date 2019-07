Nederlandse grootbelegger: ‘In Brussel interesseren ons maar 16 aandelen'

Pijlen op België

De holding Teslin is aandeelhouder van Fagron en Melexis. Andere Belgische bedrijven die op de radar staan - maar die Teslin niet noodzakelijk koopwaardig vindt op dit moment - zijn Jensen, Kinepolis, Resilux, Lotus Bakeries, Miko en Sioen.

De investeringsmaatschappij heeft nog geen toelating om haar fondsen ook in België actief bij particuliere beleggers te promoten, maar die intentie is er wel. ‘We zouden best in België actief willen worden. Daar zitten echter wat juridische haken en ogen aan die we in kaart willen brengen voor we de stap wagen’, zegt Hein van Beuningen.

Voor institutionele beleggers staan de fondsen wel open, en ook voor vermogende particulieren die zelf naar Teslin stappen. De instapdrempel ligt op 150.000 euro voor het Midlin-fonds en 250.000 euro voor de andere fondsen. De groep telt vier fondsen.

Midlin: richt zich op substantiële belangen in 10 à 20 genoteerde small- en midcaps in Nederland, Duitsland en België. Beheerd vermogen: 100 miljoen euro. Sinds de oprichting van het fonds in 2006 boekte het een return van 105,9 procent versus 100,5 procent voor de AMX, de Nederlandse midcap-index.

Teslin Participaties: Houdt belangen aan tussen 5 en 30 procent in 10 à 15 genoteerde Nederlandse bedrijven. Beheerd vermogen: 500 miljoen euro.

Gerlin: investeert in 8 à 12 Duitse bedrijven, waarin belangen van 5 à 10 procent worden genomen. Beheerd vermogen: 120 miljoen euro.

RPC: investeert in landbouwgrond in Nederland. Beheerd vermogen: 100 miljoen euro.