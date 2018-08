Nervositeit over groeilanden neemt toe

De escalatie van de financiële crisis in Turkije is voor sommige beleggers een reden om ook munten van andere groeilanden te verkopen. Van de belangrijkste valuta’s daalden de Argentijnse peso, de Zuid-Afrikaanse rand en de Indiase roepie gisteren het meest. Daardoor zakte een index van munten van groeilanden naar het laagste peil van dit jaar.

Welke groeilanden zijn het meest kwetsbaar?

Maar ook het beleid van de centrale bank is belangrijk. In Argentinië en Mexico is de basisrente van de centrale bank hoog in verhouding tot de inflatie en de volatiliteit van de munt. De Argentijnse centrale bank heeft na de crash van de peso eerder dit jaar de rente opgetrokken tot liefst 40 procent. Dat kan obligatiebeleggers aantrekken. Daarom zijn volgens Bloomberg de Colombiaanse peso en de Zuid-Afrikaanse rand het meest kwetsbaar. Taiwan, Thailand en Zuid-Korea zijn het minst kwetsbaar.