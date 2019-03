Nieuw fiscaal voordeel voor dividenden creëert rompslomp

Om het spaargeld van de Belgen te activeren voerde de federale regering in het kader van het Zomerakkoord een fiscaal voordeel in voor dividenden. Beleggers die in 2018 roerende voorheffing op dividenden hebben betaald, kunnen in 2019 die belasting tot 640 euro terugvorderen. Het maximaal nettovoordeel voor de belastingplichtige bedraagt 30 procent van 640 euro of 192 euro.