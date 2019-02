Nieuwe regels hollen kwaliteit van aandelenresearch uit

Gekrompen budgetten voor aandelenanalyse, een lagere researchkwaliteit en minder aandelen die worden opgevolgd. Dat is een jaar na invoering de balans van de Europese MiFID II-regelgeving, leert een uitgebreide rondvraag door het CFA Institute.

Sinds MiFID II moeten vermogensbeheerders apart betalen voor de belangrijkste twee diensten die brokers leveren: de afhandeling van beurstransacties en de aanlevering van beleggingsresearch. Voordien kregen ze de research gratis, al werd die impliciet verrekend in de commissies die ze brokers betaalden voor de transacties.

Het CFA Institute deed een rondvraag over de impact van MiFID II bij zijn leden in de eurozone, het VK en Zwitserland. 449 financiële spelers reageerden, van vermogensbeheerders tot beurshuizen.

De bedoeling van MiFID II is nobel: belangenconflicten aan banden leggen in de driehoek tussen vermogensbeheerders, hun beleggingsklanten en de brokers die de transacties voor de vermogensbeheerders afhandelen en hen diensten leveren zoals research en toegang tot het bedrijfsmanagement.

De enquête leert dat vermogensbeheerders hun researchbudgetten met gemiddeld 6,3 procent afgebouwd hebben ter compensatie van de gefactureerde researchkosten, die de grote meerderheid van hen niet doorrekent aan de beleggingsklant. Omdat dat druk zet op hun marges, zetten beheerders het mes in hun researchbudgetten. Gemiddeld gaat het om een daling van 6,3 procent. De grootste spelers besparen tot 11 procent.

Een mogelijke verklaring volgens CFA is dat zij externe research makkelijker kunnen vervangen door onderzoek binnenshuis. Een derde van alle respondenten geeft alvast aan dat hun gebruik van interne research gestegen is, tegenover 5 procent waar dit gedaald is.