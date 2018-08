Nieuwe rotdag voor Tesla op Wall Street

Analisten trekken hun handen af van de producent van elektrische auto's. Bij de start van de handel op Wall Street dondert het aandeel 5 procent lager.

Volgens UBS maakt Tesla op elke basisuitvoering van zijn budgetmodel Model 3 een verlies van 6.000 dollar. En de analisten van JPMorgan Chase zetten het mes in hun koersdoel nadat ze tot de conclusie zijn gekomen dat de beursexit aanzienlijk verder weg is dan de vermoeide topman Elon Musk twee weken geleden tweette.

Voor de handelsdag in New York begon, stonden de futures in aandelen Tesla 4 procent lager op 292 dollar, terwijl de koers afgelopen vrijdag al 8 procent lager afsloot.

JPMorgan had zijn prijsdoel voor Tesla opgetrokken van 195 dollar naar 308 dollar nadat Musk op 7 augustus had getweet dat hij sleutelde aan een plan om Tesla van de beurs te halen én dat hij de financiering ervan al rond had.

Niets bleek echter minder waar. De beurswaakhond SEC opende een onderzoek en beleggers reageerden teleurgesteld.

Moe

Vorige week vrijdag gaf Musk een emotioneel interview aan The New York Times waaruit bleek dat hij aan het einde van zijn Latijn is. De raad van bestuur is op zoek naar iemand die hem aan de top van het bedrijf kan assisteren.

Dat alles is voor JPMorgan Chase ruim voldoende om het koersdoel van Tesla weer naar beneden bij te stellen tot 195 dollar.

Verlies

Eind vorige week maakte UBS een rapport openbaar waarin het zelf een Model 3 uit elkaar had gehaald en had vergeleken met twee andere elektrische auto's, de BMW i3 en de Chevrolet Bolt. Hoewel de bankiers paf stonden van de hoogstaande technologie, kwamen de cijferaars tot de conclusies dat Tesla op elke basisversie van de Model 3 ongeveer 6.000 dollar verlies maakt.