Nog geen uitzicht op hogere rente op spaarboekjes

De rente op spaarboekjes staat al jaren zo goed als op nul en daar komt de komende jaren geen verandering in. Dat maakt de vertrekkende hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB), Peter Praet, duidelijk in een afscheidsinterview met De Tijd.

‘Het kan lang duren voor de rente weer omhoog gaat. De Japanners zijn nog altijd aan het wachten’, waarschuwt hij in een interview met De Tijd. Met die verwijzing naar Japan signaleert Praet dat spaarders niet snel een hogere vergoeding op hun spaarboekje moeten verwachten. De Japanse centrale bank voert al twintig jaar een nulrentebeleid en het einde is nog niet in zicht.

Praet ziet nog gelijkenissen tussen de eurozone en Japan. ‘Een ouder wordende bevolking, een tragere groei van de productiviteit: zulke fundamentele factoren wegen op de rente.’

De ECB heeft al herhaaldelijk gezegd dat ze haar rentetarieven minstens tot eind 2019 handhaaft op het huidige, historisch lage niveau. Dat wil niet zeggen dat begin 2020 een renteverhoging waarschijnlijk is. Integendeel, volgens de rentetermijnmarkt is er meer kans dat de ECB de rente nog verlaagt dan dat ze die verhoogt. Ook sommige economen geloven dat het nog jaren zal duren voor Frankfurt het monetaire beleid verstrakt.

Praet sluit zich daar nu bij aan. Als de ECB de rente niet verhoogt, kunnen de banken de spaarrente niet optrekken.

De ECB voert al jaren een uitzonderlijk soepel geldbeleid om de te lage inflatie op te krikken. Ze verlaagde de kortetermijnrente onder nul en pompte via de aankoop van obligaties bijna 2.600 miljard euro in de economie.

Toch blijft de inflatie lager dan de doelstelling van ‘minder dan maar dicht bij 2 procent’. Dat is volgens Praet vooral toe te schrijven aan een nieuw soort schokken. ‘De Chinezen herbalanceren hun economie, er bestaat onzekerheid over de wereldhandel door de Amerikaanse handelspolitiek, er is de brexit... Ons beleid heeft weinig vat op die schokken.’ Beterschap lijkt niet meteen in zicht. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde er vrijdag mee importtaksen te heffen op Mexicaanse producten omdat Mexico de ‘illegale migratie’ naar de VS niet aanpakt.

De Belgische tienjaarsrente viel terug naar 0,29 procent. Die rentedaling kan leiden tot nog goedkopere woonkredieten.

Praet maakt zich zorgen over de handelsconflicten. ‘Onze industrie is georganiseerd op een extreme verdeling van arbeid over een globale voorraadketen. Als je in dat systeem rimpelingen veroorzaakt, zijn er heel grote kosten.’