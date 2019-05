Onduidelijkheid over roerende voorheffing op kapitaalvermindering TomTom

De Nederlandse navigatiespecialist TomTom zegt dat beleggers in België geen roerende voorheffing moeten betalen op de kapitaalvermindering. Geen enkele bank kan dat bevestigen.

Tom Tom kondigde donderdag aan dat het op 27 mei ongeveer 750 miljoen euro uitkeert aan zijn aandeelhouders. Dat gebeurt in de vorm van een kapitaalvermindering.

De navigatiespecialist zet 16 aandelen om in negen nieuwe aandelen en betaalt 5,74 euro per overblijvend aandeel. Dat komt neer op een uitkering van 3,22 euro voor elk van de huidige aandelen.

Een belangrijke vraag voor Belgische beleggers is of zij in België roerende voorheffing moeten betalen op het uitgekeerde bedrag. ‘Wij geloven dat er geen Belgische roerende voorheffing verschuldigd is’, zegt TomTom aan De Tijd. ‘We hebben daarover een document overgemaakt aan de Belgische effectenbewaarders. Dat document wordt ondersteund door het advies van een externe belastingadviseur.’

Onvoldoende informatie

TomTom beklemtoont wel dat het niet verantwoordelijk is voor wat de Belgische effectenbewaarders doen. De Tijd vroeg aan de vier grootbanken KBC, Belfius, ING en BNP Paribas Fortis en de beleggersbanken Degroof Petercam, Binck en Keytrade of zij al dan niet roerende voorheffing zullen inhouden. Ze lieten weten dat ze nog niet voldoende informatie hebben, nog geen beslissing hebben genomen of antwoordden niet.

Sinds begin 2018 is een kapitaalvermindering niet meer volledig belastingvrij. Het deel dat wordt toegerekend op de belaste reserves (bijvoorbeeld gereserveerde winsten) is onderworpen aan roerende voorheffing. Het deel dat wordt toegerekend op het kapitaal is belastingvrij.