‘Ongeziene weerstand in ECB tegen stimulus'

De door ECB-voorzitter Mario Draghi aangekondigde heropstart van het opkoopprogramma van obligaties komt er ondanks grote interne verdeeldheid bij de Europese Centrale Bank.

Dat zegt het persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Tijdens zijn toelichting bij het rentebesluit zei Draghi nochtans dat over het steunprogramma een brede consensus bestond.

Behalve de Nederlandse gouverneur Klaas Knot en zijn Duitse collega Jens Weidmann - die gelden als ‘haviken’ of voorstanders van een strakker monetair beleid - was volgens Bloomberg ook de gouverneur van de Franse centrale bank, François Villeroy de Galhau, gekant tegen een herstart van het opkoopprogramma. De drie mannen samen vertegenwoordigen volgens economische output en bevolking zowat de helft van de eurozone. ‘Vooral de bocht van Frankrijk is opvallend’, reageert Peter Vanden Houte (ING België). Ook Oostenrijk en Estland zouden het niet eens zijn geweest met Draghi. België verzette zich - nog volgens Bloomberg - niet.

Het is de eerste keer dat er in Draghi’s termijn van acht jaar zoveel onenigheid was over een beleidsbeslissing. De tegenstanders hielden de maatregel liever achter de hand als noodoplossing bij een eventuele brexit zonder akkoord.

Ook toen Draghi in 2015 een opkoopprogramma lanceerde, was er al tegenstand. Uiteindelijk zette de centrale bank dat programma met een omvang van in totaal 2.600 miljard euro eind vorig jaar stop. Op het hoogtepunt kocht de ECB maandelijks 80 miljard euro aan Europees schuldpapier. Vanaf november wil de ECB maandelijks weer voor 20 miljard euro schulden opkopen.