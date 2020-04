Onlinebeleggen neemt hoge vlucht door coronacrisis

Onlinebrokers hebben de voorbije maand een enorm aantal nieuwe klanten zien toestromen. Bij BinckBank zijn in maart tienmaal meer beleggersrekeningen geopend dan in maart van vorig jaar. KBC Bolero zag het aantal nieuwe klanten met 700 procent stijgen.

Sommige buitenlandse spelers kunnen de toeloop zelfs niet aan. Een belegger uit België die zich aanmeldde bij Degiro kreeg te horen dat ze op een wachtlijst van meer dan 300 personen komt. Ruim een week later is ze nog geen stap opgeschoten. Degiro zegt dat de maatregelen om de risico’s van het coronavirus te milderen de capaciteit verminderen en dat het tijdelijk focust op bestaande klanten.

Meer tijd

Veel nieuwe klanten gingen meteen aan de slag. Bolero verwerkte in maart 400 procent meer transacties dan in maart vorig jaar. Bij Binck en Keytrade was er meer dan een verdubbeling. Beleggers kopen duidelijk meer dan ze verkopen. Bij Binck was in maart 71,6 procent van de transacties een aankoop en bij KBC 70 procent.