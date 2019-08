‘Op slechte beursdagen verdienen we het meest'

Trackers veroveren de wereld. Als een algemene verkoopgolf over de beurzen rolt, zien we steevast één aandeel bovendrijven: Flow Traders. Een bezoek aan de Europese marktleider in trackers.

Met een beetje fantasie kun je in de handelsvloer bij Flow Traders in Amsterdam iets van een studentenkot herkennen: deodorant, pakjes kauwgom en blikjes frisdrank liggen en staan verspreid over de bureaus van de handelaars. De traders zijn voornamelijk jonge mannen die voortdurend grafieken bekijken en de markten monitoren.

De handelsvloer van het arbitragebedrijf heeft ook wel iets weg van een casino. Overal flitsen groene en rode lichtjes op de handelsschermen en er komt om de paar seconden een voor ons onbekend geluid uit de boxen van de computers.

Een praatje slaan met een trader blijkt niet gemakkelijk. Telkens een handelaar iets begint te vertellen, gebeurt er iets op zijn scherm waardoor hij plots zwijgt en zichtbaar nadenkt. ‘Wacht even’, zegt de trader dan terwijl hij haastig overlegt met een collega via een chatkanaal.

We zien dat banken het almaar moeilijker hebben om bij te blijven. Dat komt omdat ze simpelweg niet genoeg in de technologie hebben geïnvesteerd. Dennis Dijkstra CEO Flow Traders

We hebben een afspraak met CEO Dennis Dijkstra, die even op zich laat wachten. ‘Hij is nog even aan het lunchen met enkele nieuwe traders’, krijgen we te horen. Het mag duidelijk zijn: Flow Traders is volop in expansie.

Wat doet Flow Traders precies?

Dennis Dijkstra: ‘Wij geven prijzen waartegen mensen trackers kunnen kopen of verkopen. Mede dankzij ons is de spread (het verschil tussen de bied- en de laatkoers, red.) zo klein mogelijk. Dat maakt handelen in die producten voor normale beleggers continu mogelijk. Wij maken de markt dus meer liquide, we zijn een echte liquidity provider.’

‘De waarde van een tracker is direct gelinkt aan een onderliggende waarde. Zo volgt een tracker op de S&P500 de ontwikkeling van de waarde van die index. Wanneer wij bijvoorbeeld zouden zien dat de tracker iets duurder is dan de S&P500-index, dan verkopen wij de tracker en kopen we tegelijk de S&P500 zelf. Op die manier lopen we geen risico, maar verdienen we wel aan het prijsverschil. Dat verschil is overigens erg klein, maar doordat we het honderdduizenden keren per dag doen, kunnen we ervan leven.’

‘Overigens, als er geld in of uit een tracker stroomt, dan regelen wij dat ook. Stel bijvoorbeeld dat mensen op een bepaalde dag vooral veel trackers op ruwe olie kopen, dan verkopen wij de trackers aan die mensen en kopen we ruwe olie. Gedurende de dag verkopen wij de olie aan de emittent van de trackers en krijgen wij er weer een tracker voor terug. In dat hele ecosysteem zijn wij het operationele radertje dat de in- en uitstromen in die trackers faciliteert.’

Wie zijn jullie belangrijkste concurrenten?

Dijkstra: ‘Dat zijn voornamelijk andere gespecialiseerde liquidity providers zoals Jane Street. Het verschilt ook per regio. In Amerika heb je Citadel, in Europa Commerzbank en in Azië zijn er meer lokale spelers. We zien dat banken het almaar moeilijker hebben om bij te blijven. Dat komt omdat ze simpelweg niet genoeg in de technologie hebben geïnvesteerd.’

‘We zijn in Europa begonnen toen de eerste tracker op de beurs kwam. Dus wij zijn meegegroeid met de industrie. Daardoor begrijpen we de producten heel goed en hebben we veel kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van die handel.’

Flow Traders Brutobedrijfswinst (ebitda, 2018) > 199,8 miljoen euro. Ebitdamarge (2018) > 52%. Totaal verhandeld volume (2018) > 3.581 miljard euro. Aantal werknemers > 450. Beurswaarde > 1,2 miljard euro.

‘Die kennis en ervaring heb je hard nodig, want het is niet altijd gemakkelijk om de waarde van een tracker te berekenen. Zo heb je bijvoorbeeld groeilandentrackers die markten zoals Brazilië, Korea of China samenbrengen in één tracker. Dan moet je al die verschillende stukjes goed waarderen, ook al is er bijvoorbeeld een beurs dicht.’

‘Door de grote hoeveelheid kennis die nodig is voor de handel zie je bij de meeste partijen dat ze gespecialiseerd zijn. Het is juist onze kracht dat we alles kunnen doen.’

‘Daarnaast zijn we technologisch sterk. Daar is bijna de helft van onze mensen mee bezig. Zo hebben we een netwerk dat ons verbindt met 160 beurzen en altijd in de lucht is. Al die berekende prijzen moeten snel naar allerlei plekken in de wereld om een goede prijs te geven.’

‘Dat alles maakt dat we in Europa het nummer één zijn, en in Azië en Amerika zijn we aan het groeien.’

Als het slecht gaat op de beurs is het aandeel Flow Traders als een van de enige aan het stijgen. Hoe komt dat?

Dijkstra: ‘Als de beurzen omlaaggaan, is er meer activiteit, waardoor het verhandelde volume omhooggaat. Dat kan soms wel opveren met een factor 5 of meer. Door de onzekerheid stijgen daarnaast de marges tussen de bied- en laatkoersen, waardoor we per verhandelde tracker meer verdienen. Door de combinatie van meer verhandelde trackers en een hogere marge per trade, verdienen we meer geld op slechte beursdagen.’

We hebben gehoord dat het verloop bij het hogere personeel van Flow Traders vrij groot is. Klopt dat?