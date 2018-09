Opstandige aandeelhouders Nationale Bank halen slag thuis

De Nationale Bank moet vanaf 2019 geen 24,4 miljoen euro per jaar meer betalen aan de staat als compensatie voor de conversie van een oude schuld. Dat is een overwinning voor activist Erik Geenen.

De betaling van 24,4 miljoen is een erfenis van de Tweede Wereldoorlog. Een oude schuld van 34 miljard frank (843 miljoen euro) van de Belgische staat aan de Nationale Bank is in 1991 omgezet in verhandelbare obligaties. Die omzetting verhoogde de rentelasten van de staat en daarom betaalt de Nationale Bank sindsdien een compensatie van 24,4 miljoen per jaar.