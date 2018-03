Oudjes doen verliezen én verdienen

Terwijl beeldvormingsgroep AgfaGevaert al jaren kreunt onder een zware pensioenlast, helpt de vergrijzing andere bedrijven als Care Property Invest en Aedifica aan mooie cijfers.

Enkele weken geleden moest ik op zoek naar wat oude foto’s van de familie. Die zaten nog netjes opgestapeld in kartonnen doosjes van Spector, de fotodienstengroep die intussen is omgedoopt tot het opnieuw florerende Smartphoto (-2,6%, 14,90 euro). Achteraan op elke foto stond in grote letters ‘Printed in Agfacolor’ gedrukt. Het deed me denken aan het roemrijke verleden van de beeldvormingsgroep AgfaGevaert (-6,7%, 3,66 euro).

Agfacolor werd in 1936 geïntroduceerd, en verbaasde de hele wereld met zijn verbluffende kleuren. Het was een procedé dat kleurenfotografie, van filmpje tot het drukken op Agfa-papier, voor de massa toegankelijk maakte. Trouwens, mocht u op zoek zijn naar een quizvraag over de beurswereld: weet u waarvoor het letterwoord Agfa staat? Het Berlijnse bedrijf werd in 1867 opgericht als de ‘Aktien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation’. Aniline dient als basis voor de productie van kleurstoffen.

Pas in 1964 huwde Agfa met het Antwerpse Gevaert, het bedrijf voor fotopapier dat de flamingant Lieven Gevaert eind 19de eeuw had opgericht. Het kapitaal van Gevaert kwam van leden van de anti-Belgische Meetingpartij, die het eerste parlementslid leverde dat zijn eed in het Nederlands aflegde. Sommige leden van die partij, die toen in Antwerpen de meerderheid had, wilden de stad zelfs afsplitsen van België. Kwatongen zullen misschien beweren dat het niet toevallig is dat Gevaert een huwelijk sloot met een Duits bedrijf, maar hij was een visionair ondernemer. Hij paste al een systeem van winstparticipatie toe voor zijn werknemers, waardoor bijna niemand ontslag nam.

Roemrijk verleden

Het roemrijke verleden van Agfa in printen en fotografie komt nog steeds tot uiting in de jongste jaarcijfers. De grafische afdeling is met bijna de helft van de omzet nog altijd de belangrijkste van de groep. Zowat 40 procent van het wereldwijde drukwerk, waaronder deze krant, maakt gebruik van prepresssystemen of printplaten van Agfa. Maar de omzet uit die traditionele activiteiten kalft elk jaar fors af. De opmars van producten waar wel groei in zit, zoals inktjetprinting, maakt dat nog niet goed.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Ook in de tak Gezondheid gaat de verkoop van röntgenplaten voor medische beelden snel achteruit. De klassieke ‘platen’ maken plaats voor digitale scans. De medische IT-afdeling, die wordt verzelfstandigd, ziet de orders fors toenemen, maar ook hier niet genoeg om de terugval van de klassieke producten te compenseren. Alleen de afdeling Specialiteitsproducten ging erop vooruit.

Het resultaat is een omzetdaling van bijna 4 procent vorig jaar. Bovendien doen de duurdere euro en duurdere grondstoffen Agfa pijn. Tussen 1 januari 2017 en 2018 spurtte de aluminiumprijs 35 procent hoger. Gelukkig voor Agfa is de broodnodige grondstof voor zijn print- en medische platen sinds Nieuwjaar weer met 7 procent gezakt.

Geen verbetering

In 2017 kromp de brutobedrijfswinst 16 procent. De winstmarge zakte van 10,4 naar 9,1 procent. Voor dit jaar voorspelt topman Christian Reinaudo geen verbetering. Dat is niet om vrolijk van te worden. Voor de aandeelhouders blijft er zoals gewoonlijk niets over. Het is intussen al 11 jaar geleden dat het bedrijf een dividend uitkeerde. Verwacht geen beterschap. Agfa kreunt nog onder een pensioenlast van 2,1 miljard euro die voor amper 1,1 miljard gedekt is door beleggingen.

De pensioenlasten voor buitenlandse ex-werknemers namen in 2017 een hap van 69 miljoen euro uit de kas. Wegens zijn historisch pensioenprobleem is Agfa trouwens een buitenbeentje in de industrie: het profiteert van een rentestijging. Elk jaar moet Agfa het verschil bijpassen tussen wat de pensioenspaarpot, die vooral in obligaties zit, oplevert en wat de uitkeringen kosten. Als de rente stijgt, moet Agfa dus minder geld ophoesten. Een renteklim met een kwart procentpunt levert al vlug tientallen miljoenen op.

Wij wensen Agfa’s gepensioneerden vanzelfsprekend een lang leven toe. Maar baat heeft de groep niet bij de vergrijzing. Het gapende gat verhindert dat Agfa grote overnames doet, en dat is net wat het bedrijf deed uitgroeien tot een van de grootste spelers in niches als prepress en het beheer van medische beelden.

Zorgvastgoed

Voor sommige andere bedrijven is de vergrijzing een zegen. De specialist in zorgvastgoed Care Property Invest (+2,2%, 18,50 euro) legde deze week uitstekende jaarcijfers voor. De winst per aandeel spurtte 22 procent hoger. Er kan een 8 procent hoger dividend af.

Care Property, vroeger bekend als Serviceflats, moet zowat een van de stevigste en veiligste namen op het Brusselse koersenbord zijn. De belangrijkste klanten zijn de gemeentelijke OCMW’s. Alle gebouwen met assistentiewoningen zijn voor 100 procent verhuurd.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Het bedrijf neemt nooit onnodige risico’s en de balans is solide als een rots met een schuldgraad van amper 35 procent. Er is zelfs een clausule die bepaalt dat als de wetgever de dividendbelasting verhoogt, de OCMW’s meer huur moeten betalen om dat voor de aandeelhouders te compenseren. Die belasting bedraagt trouwens maar de helft van de gebruikelijke 30 procent, een voordeel voorbehouden voor investeerders in zorgvastgoed. Het nettorendement komt neer op 3,12 procent.

Sommige beleggers zien in Care Property een alternatief voor cash of obligaties. Met één verschil: bij obligaties blijft de coupon stabiel, bij Care Property stijgt die normaliter, zodat uw rendement elk jaar toeneemt. Voor 2018 wil het bedrijf opnieuw zijn coupon met 5,9 procent optrekken. Dankzij de lange looptijd van de huurcontracten - gemiddeld 17,5 jaar - kan het zijn cashflows heel goed voorspellen.

‘Charming double’

Ook sectorgenoot Aedifica (+3,9%, 77,80 euro) doet gouden zaken met het toenemende aantal oudjes. Bij de voorstelling van de halfjaarcijfers eind februari beloofde de vastgoedgroep het dividend met 11 procent te verhogen. De portefeuille bestaat intussen voor 83 procent uit rusthuizen en ander zorgvastgoed, zodat u als aandeelhouder ook van de lagere roerende voorheffing kunt genieten. Het nettorendement ligt met 2,7 procent een fractie lager dan bij Care Property, maar Aedifica’s portefeuille groeit sterker.

Als u als gegoede investeerder trouwens op zoek bent naar gemeubelde appartementen of hotels, kunt u bij Aedifica aankloppen. De woningen en zes hotels horen niet langer tot de ‘kernactiviteiten’. Dat betekent: wie een mooi bod doet, mag ze hebben. U kunt onder meer eigenaar worden van Hotel Eburon in Tongeren of van Martin’s Klooster op een boogscheut van de Oude Markt in Leuven. In dat middeleeuws gebouw woonde de secretaris van Keizer Karel nog.